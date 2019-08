Remišová: Zlé využívanie eurofondov Slovensku veľmi škodí

Zlé využívanie eurofondov Slovensku veľmi škodí. Tvrdí to nezaradená poslankyňa NR SR Veronika Remišová. Podľa nej ministerstvá sa ku koncu sedemročného programového obdobia snažia peniaze minúť a často preto vymýšľajú rôzne nezmyselné projekty za stovky miliónov eur, ktoré sa dali využiť oveľa efektívnejšie na rozvoj krajiny a podporu pre podniky.

„Okrem toho, takáto situácia zhoršuje naše postavenie pri rokovaniach s ostatnými krajinami EÚ. Ťažko ich môžeme žiadať o väčšiu podporu pre rozvoj našich regiónov a infraštruktúry, keď nevieme poriadne využiť ani tie peniaze, ktoré máme dnes,“ uviedla Remišová. Eurofondy sú podľa poslankyne hlavným zdrojom investícií štátu a ich pokles by bol pre Slovensko problémom, keďže v štátnom rozpočte peniaze na veľké investície nie sú.

„Je to dôsledok škandálov, ale aj nezvládnutého procesu riadenia eurofondov, za ktorý je zodpovedná táto vládna koalícia. Určitý pokrok sa dosiahol zmenami zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zjednodušilo a skrátilo verejné obstarávanie, no stále to nie je dostatočné,“ poznamenala Remišová.

Už roky podľa nej upozorňujú vládnu koalíciu, navrhujú zlepšenie a zjednodušenie riadenia eurofondov, ktoré by pomohli k tomu, aby sa peniaze dostali tam, kde ich ľudia najviac potrebujú. „Len nedávno som navrhovala novelu zákona o eurofondoch, ktorá riešila problémové oblasti, avšak poslanci vládnej koalície ju odmietli. Na zlé riadenie eurofondov doplácajú opäť občania,“ podotkla poslankyňa. Donedávna zastupovala hnutie OĽaNO, najnovšie pôsobí vo vznikajúcej strane exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

Remišová si myslí, že je potrebné budovať a posilňovať profesionálne administratívne kapacity potrebné na účinné riadenie eurofondov, zlepšiť spoluprácu medzi miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi úrovňami a hlavne znížiť administratívnu záťaž pre príjemcov.

Programové dokumenty majú často stovky strán, čo je podľa opozičnej političky pre obce priam neprekonateľná prekážka a na eurofondoch sa potom priživujú rôzne sprostredkovateľké firmy. „Takisto vidíme, že nefunguje vnútorná kontrola a mnoho príjemcov následne musí peniaze vracať do Bruselu. Zásadným problémom je aj transparentnosť,“ uviedla Remišová. Od eurofondového škandálu sa už napríklad nezverejňujú ku každému projektu hodnotitelia, čo považuje za zásadnú chybu a krok späť.

Spoločné európske pravidlá sú podľa poslankyne pre všetky členské krajiny rovnaké, ale napríklad Estónsko alebo Poľsko využívajú podporu oveľa efektívnejšie. „Naše úrady však pravidlá často neskutočným spôsobom komplikujú, čo veľmi zaťažuje žiadateľov o podporu a vytvára priestor pre rôzne sprostredkovateľské firmy a korupčné správanie. Žiadosť o platbu prijímateľ väčšinou posiela až po rozbehu projektu a minutí časti podpory, čo prirodzene môže trvať pol roka,“ upozornila Remišová.

Čas od podania projektu do podpisu zmluvy treba podľa nej skrátiť, keďže často to trvá aj viac ako rok. Tvrdí, že sú potrebné jasne nastavené kritériá hodnotenia projektov a rozumné zameranie podporných programov. „Ministerstvá často opakujú tie isté chyby a podporujú rovnaký typ projektov, aké v minulosti Slovensku veľa nepriniesli. Urobíme všetko preto, aby sme v budúcnosti eurofondy využívali efektívne a prehľadne,“ dodala Remišová.

Slovensko využilo z peňazí EÚ k 30. júnu vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,823 mld. eur, čo je 24,92 % z celkovej alokácie 15,342 mld. eur. Zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020 uplynulo päť a pol roka, teda 78,5 % času. Objem 534 platných výziev a vyzvaní pri zdrojoch EÚ koncom júna dosiahol 15,77 mld. eur (103,05 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky vo výške 9,232 mld. eur (60,17 %).