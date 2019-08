Neexistuje ambulantný lekár bez problému, tvrdí ich zväz

Neexistuje ambulantný lekár, ktorý by nemal problém. Na internetovej stránke Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) to uviedla výkonná riaditeľka zväzu Zuzana Dolinková. “Súčasné úhrady zdravotných poisťovní voči ambulantným lekárom nepostačujú na zabezpečenie plynulého chodu našich ambulancií,” píše na svojej stránke ZAP.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) reagovalo, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme toľko peňazí, koľko reálne potrebuje.

Aj keď sa podľa zväzu ambulantní lekári usilujú aj za súčasných nepriaznivých podmienok o zabezpečenie vysokej kvality zdravotnej starostlivosti o pacienta, nedofinancovanie ambulantného sektora sa zákonite odráža v ambulanciách. Financovanie zdravotníctva je potrebné podľa ZAP nastaviť tak, aby sa zabezpečila kvalitná zdravotná starostlivosť, ale aj udržateľnosť celého systému. Dlhodobé neriešenie situácie a podfinancovanie ambulantného sektora podľa zväzu paralyzuje fungovanie ambulancií, pretože ambulancie často pracujú na úkor vlastného dlhu. ZAP zároveň tvrdí, že ambulantní lekári si môžu väčšinou vyplatiť mzdu len na úrovni približne minimálnej mzdy. Nedofinancovanie ambulantného sektora tiež podľa ZAP sťažuje lekárom možnosť nájsť si do ambulancie kvalifikovaný a skúsený zdravotný personál – zdravotné sestry.

Na problémy ambulantných lekárov na stránkach zväzu upozornil aj člen Správnej rady ZAP Roman Samek. Lekári podľa neho nechcú byť úradníkmi. “Na úkor starostlivosti o pacienta nám pribúda byrokracia,” povedal vo zverejnenom videu. Podľa neho medzi lekármi cítiť rezignáciu a pocit nedocenenia.

Nemocničný lekár podľa ZAP pracuje na pracovisku, kde má všetko zabezpečené a vykonáva len svoje povolanie. “Ambulantný lekár musí okrem starostlivosti o pacienta manažovať celý chod ambulancie – personalistiku a mzdy zamestnancov ambulancie, nájom, platenie energií, upratovanie, nákup prístrojovej techniky, nákup zdravotníckeho materiálu a pod,“ konštatoval ZAP. Na úkor starostlivosti o pacientov podľa zväzu pribúda ambulantným lekárom stále viac administratívnych povinností vrátane elektronizácie zdravotníctva. „Ambulantní lekári nemajú ani zďaleka mzdy porovnateľné so mzdami lekárov pracujúcich v ústavnej zdravotnej starostlivosti, hoci majú porovnateľnú odbornosť a prax,“ uvádza sa na stránke.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii uviedlo, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme toľko peňazí, koľko reálne potrebuje. „Na základe výkazu zdravotných poisťovní k máju tohto roka a reálne uhradenej zdravotnej starostlivosti ide do ambulantného sektora tento rok o 75 miliónov eur viac ako vlani,“ pripomenulo ministerstvo. Uviedlo, že rok predtým bolo takisto navýšenie do ambulantného sektora o 50 mil. eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017. „Takisto funguje bezlimitné prostredie, to znamená, že koľko lekári urobia, toľko si zarobia, môžu si tak zarobiť omnoho viac,“ konštatoval rezort.

Do sektora podľa MZ išlo z rozpočtu tento rok 5,2 mld. eur. „Tieto zdroje sú rovnomerne rozdelené do všetkých oblasti potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov. Treba si zároveň uvedomiť, že musíme myslieť rovnomerne a zodpovedne na celý rezort. Pre predstavu – len na úhradu liekov ide ročne 1,2 mld. eur,“ uviedlo MZ.