Pellegrini nechce Gašpara na kandidátke Smeru

Premiér sa tak vyjadril v odpovedi na novinársku otázku pred začatím búracích prác skeletu nemocnice Rázsochy.

„Mal by som odpovedať že to je priskoro a kandidátka sa bude riešiť až v októbri. Ale ja to poviem priamo,“ povedal Pellegrini a potvrdil, že si nemyslí, že by mal byť bývalý policajný prezident Tibor Gašpar na kandidátke Smeru.

Premiér dodal, že Gašpar by sa mal sústrediť na vyvrátenie všetkých podozrení, aby očistil svoje meno. „Momentálne si nemyslím, že je to kľúčová osoba, ktorá by mala byť predmetom diskusie na kandidátku strany Smer,“ dodal Pellegrini.

„Chcem tieto týždne využiť na to, aby sme si povedali, ako Smer pôjde do volieb. Hovoríme aj o tom, aké by bolo moje miesto a postavenie v tom celom. Rozhodnutie ešte nie je,“ povedal premiér. Doplnil, že s predsedom Smeru Robertom Ficom majú svoje pohľady na svet a hľadajú prieniky, aby boli so stranou úspešní. Exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera, ktorý má založiť politickú stranu, Pellegrini nekomentuje. Povedal, že o svojej budúcnosti s ním nehovoril.