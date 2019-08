Do voľby kandidátov na ústavných sudcov sa zatiaľ prihlásil jeden uchádzač

Do ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov sa zatiaľ prihlásil jeden uchádzač. Je ním Robert Šorl, ktorého do funkcie navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Pre TASR to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD). Šorl sa o funkciu uchádzal aj pri predchádzajúcich voľbách.