Marketingový odborník: Trubanova scénka s policajtom na videu je naivná

V 36-sekundovom spote vodiča Trubana zastaví policajt. „Pán vodič, vieme, prečo som vás zastavil?“ pýta sa ho muž zákona. „Ale áno, bolo to dávno, bolo to pred x rokmi a bol to vtip a vôbec to nebolo tak, ako to niektorí vykresľujú. Ale porobil som aj chyby, šak kto tie chyby nerobí,“ kajá sa Truban. Policajt však len zareaguje, že mu nesvieti zadné svetlo. „Ale nebuďte nervózny, oni sú nervózni, preto na vás vyťahujú tie špinavosti,“ dodá kamarátsky policajt a pustí politika ďalej bez pokuty.

Truban takýmto spôsobom reaguje na svoju kauzu, v ktorej sa priznal ku konzumácii drog. Najskôr koncom júla vyhlásil, že na vysokej škole vyskúšal jedenkrát marihuanu. Neskôr zverejnil video, kde sa priznal, že klamal, marihuany bolo viac a skúsil aj LSD. Koncom minulého týždňa prenikli na verejnosť jeho správy, ktoré písal na blogu pred 12 rokmi, tie naznačujú predaj drog. Truban poprel, že by díloval. Tvrdí, že išlo o vtip.

Podľa odborníka na marketing Michala Ruttkaya prichádza video s policajtom neskoro, pôsobí naivne a strategicky nesprávne. „Sú isté veci, ktoré nie je dobré otvárať, keď sú dohovorené, a znova ich rozmazávať. Toto je akoby vyťahovanie smiešnej obrany, ktorá hovorí o vylievaní špiny, pritom sa len hovoria nejaké fakty. Chýba tam úprimné ospravedlnenie, úprimný postoj. Je za tým vidieť kalkul a je to neskoro, to video je po funuse,“ podčiarkol Ruttkay. „Hra je dohraná, kauza je uzavretá, je zbytočné pre tých, ktorí ma nechcú, znova to pripomínať a pre tých, ktorí ma chcú, znova otvárať ranku. Je z toho cítiť značnú neúprimnosť,“ zhodnotil expert.

Politológ Tomáš Koziak zhodnotil, že Truban sa snaží napraviť krízovú komunikáciu, ktorá po prepuknutí kauzy nebola zvládnutá. Nezvolil však najšťastnejší spôsob „To video považujem za, jemne povedané, dosť insitné. Neviem, kto im robí krízovú komunikáciu, ale keby som bol na mieste ľudí, ktorí o tom rozhodujú, určite by som toho človeka prepustil. Bolo to veľmi naivné, určite to nebolo niečo, čo by mohli voliči PS očakávať,“ okomentoval Trubanov počin Koziak.

Kritiku si šéf PS vypočul aj z opozičného politického tábora. „Starí politici sa boja, preto útočia, preto vyťahujú na nás minulosť… Zhruba takto sa dá zhrnúť obranná mediálna stratégia PS/SPOLU. Neviem, či dobrá. Skôr by som to čakal od Smeru a spol., čiže práve tých starých politikov. Ešte inak – nemyslím si, že volič PS/SPOLU seno žerie, aby nechápal podstatu Trubanovho problému – t.¤j. nikto nevyčíta Trubanovi, že fičal na drogách, stáva sa aj v lepších rodinách. Kľúčový problém je iný – verejne a vedome klamal všetkých, až kým ho okolnosti nepritlačili k múru,“ reagoval na Trubanovu obhajobu líder OĽaNO Igor Matovič.

Video: Podľa informácií televízie TA3 mal Michal Truban, predseda Progresívneho Slovenska, v minulosti na portáli black hole komunikovať v súvislosti s predajom drog. Truban tieto podozrenia v piatok rázne odmietol. (TV Pravda, 9. 8. 2019)