V Smere je rušno. Po Pellegrinim rebeluje Kalavská

Pellegrini tento utorok vyhlásil, že si nemyslí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar by mal byť súčasťou kandidátky Smeru do budúcoročných parlamentných volieb. Urobil tak napriek tomu, že Robert Fico minulý týždeň Gašpara na kandidátke nepotvrdil ani nevylúčil. Hneď po predsedovi vlády ministerka Kalavská avizovala, že si nie je istá, či reforma nemocníc pôjde cez ústavný zákon, hoci sa na tom v júli dohodla s Ficom.

„Keby som si myslela, že je potrebné reformu dať ako ústavný zákon, tak by som to urobila hneď na začiatku," tvrdila v utorok ministerka a podčiarkla, že na Ficov návrh pristúpila len preto, aby sa reforma udržala pri živote. „Zvažujeme, či to predložíme ako ústavný zákon, ja si ústavu priveľmi ctím na to, aby som tam dávala niečo, čo tam nepatrí," poznamenala Kalavská. Pellegrini ju podporil.

Hovorca strany Smer Ján Mažgut vyjadrenia ministerky nekomentoval, reagoval len na vytváranie kandidátky. Podľa neho ide o vnútornú záležitosť strany. „Predseda strany Smer Robert Fico, ktorý má oprávnenie predstaviť návrh kandidátky na rokovanie a schválenie predsedníctva, nebude dnes nikoho potvrdzovať ani vylučovať," uviedol Mažgut a spresnil, že menoslov kandidátky bude známy pravdepodobne v novembri.

Darina Malová z Katedry politológie Univerzity Komenského hodnotí dianie v Smere ako netradičné. „Z minulosti vieme, že Smer bola vždy veľmi disciplinovaná strana. Málokedy na verejnosť prenikli nejaké rozpory, a už vonkoncom nie rozpory na takéto závažné veci ako obsadenie kandidátky alebo predloženie nejakého návrhu. To všetko svedčí o tom, že časť vysokopostavených funkcionárov v strane a aj radových členov pociťuje Roberta Fica a niektoré jeho návrhy ako záťaž," myslí si Malová.

Podľa nej je ťažké predvídať, ako sa to celé skončí a či Pellegrini v Smere zostane. „Toto rozhodnutie záleží od toho, ako sa bude Smer vyvíjať a ako sa budú vyvíjať vzťahy k Robertovi Ficovi," dodala Malová, ktorá si vie predstaviť, že by Fico a Pellegrini aj naďalej fungovali v jednej strane, museli by sa však dohodnúť na určitých pravidlách. „U nás je to tak, že život strán a ich pokračovanie záleží od ich lídra. Tam vidím riziko pre Pellegriniho a iných podobne zmýšľajúcich. Fico zatiaľ nevyslal žiadny signál, že by chcel stranu prenechať iným," uzatvorila politologička.