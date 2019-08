Tomáš Drucker zakladá politickú stranu

Už tento týždeň podľa vlastných slov začína zbierať podpisy. „Som presvedčený, že ak dnes niečo v politike veľmi chýba, tak je to normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne. V politike by mali byť normálne aj program a dosahovanie skutočných výsledkov a to najmä tam, kde máme najväčší problém a kde je najväčší dlh voči spoločnosti,“ vyhlásil Drucker vo svojom stanovisku a zároveň dodal, že len reči každodenný život ľudí nijako nezlepšia.

To, s kým bude spolupracovať, zatiaľ neprezradil, urobiť tak chce čoskoro. Vyhlásil, že pôjde o ľudí, ktorí „majú nie len ambíciu, ale aj energiu a najmä skúsenosť,“ pretože je presvedčený, že nie len novosť, ale aj skúsenosť a schopnosti sú pre dobrú verejnú službu kľúčové.

Drucker má webstránku nazvanú Dobrá voľba. Na nej zdôrazňuje potrebu spravodlivého zdravotníctva pre všetkých. Hovorí tiež o lepšom živote rodín a seniorov a riešiť chce aj regióny. Tie by mali byť podľa neho silné a fungujúce.

S Druckerom bude spolupracovať Tomáš Kuča, ktorý s ním pôsobil už v Slovenskej pošte, na ministerstve zdravotníctva a doteraz pôsobil pri premiérovi Petrovi Pellegrinim. V súvislosti s Druckerovou stranou sa spomína aj Lucia Kurilovská, ale aj poslanci Národnej rady SR Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová.

Hovorilo sa aj o Pellegrinim, ale premiér tvrdí, že s Druckerom o spolupráci nehovoril. Priznal však, že v Smere-SD hovoria aj o jeho ďalšom fungovaní.