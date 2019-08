Kočner údajne s Bugárom na Maldivách riešil záchranu Ficovej vlády

Béla Bugár sa krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom Kočnerom. Keď sa to prevalilo, tvrdil, že sa len pozdravili. Threema Mariana Kočnera ukazuje, že to mohlo byť inak.

Informuje o tom portál aktuality.sk.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odštartovala vládnu krízu. Ulica žiadala pád Ficovho kabinetu. Čakalo sa na to, či Most-Híd so SNS podporia svojho partnera a koalícia bude vládnuť ďalej. Béla Bugár odletel v sobotu 3. marca 2018 po menej ako týždni od vraždy na dovolenku na Maldivy. V tom čase bol na Maldivách aj Marian Kočner. Ešte 4. marca je nervózny. Má obavy o budúcnosť koalície. Cez Threemu píše Alene Zs.: „U Maďarov je veľmi zlá situácia. Béla to neudrží. Samozrejme, tým, že odídu z vlády, sa navždy pochovajú.“ Na druhý deň mu Alena Zs. píše, že vie o Bugárovi na Maldivách. Kočner potvrdzuje, že áno a že tam je aj údajný mecenáš Mosta-Híd Štefan Czucz.

Aktuality.sk sa strany Most-Híd pýtali ešte v apríli tohto roka, či sa Béla Bugár stretol na Maldivách aj so Štefanom Czuczom. „Pán Bugár bol na súkromnej dovolenke pri príležitosti okrúhleho výročia svadby so svojou manželkou,“ odpovedala hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár na otázku.

Prostredníctvom Threemy sa Kočner. 8. marca pochválil Alene Zs., že s predsedom Mosta raňajkoval. „Neverím,“ odpísala mu Alena Zs. a Kočner pokračoval: „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý.“ Kočner sa vraj takto angažoval v otázke udržania Ficovej vlády, pretože ako sám predtým písal Alene Zs., pokiaľ sa do vlády dostane opozícia, „nepomôže nám ani odsťahovať sa na Severný pól“.

Ďalší deň, 9.marca, píše Marian Kočner Alene Zs., že opäť raňajkoval s Bélom Bugárom. Alena Zs. dodáva, že je zvedavá, ako sa Bugár zachová. Kočner sa postupom času utvrdzuje, že plán, aby vláda Smeru, SNS a Mostu-Híd pokračovala, mu vyjde. „Minimálne rok sa vláda ešte udrží, možno až do konca. Dovtedy musím mať dokončené všetky veci, lebo nikto nevie, čo bude potom,“ napísal Alene Zs. „Béla je OK, len tá jeho grupa je nejednotná.“

Bugár po návrate z dovolenky priznal, že o Marianovi Kočnerovi vedel. „Áno, je pravda, že sme sa videli v štvrtý deň našej dovolenky v reštaurácii. Videli sme sa aj s ďalšími ľuďmi zo Slovenska, napríklad s exmanželkou pána Drobu. Náhoda je blbec.“ Na otázku, či sa rozprávali, odpovedal „pozdravili sme sa.“ Komunikácia Mariana Kočnera s Alenou Zs. však naznačuje niečo iné.

Most-Híd nakoniec koalíciu po odchode Fica z funkcie premiéra podržal. A ako Kočner písal, naozaj sa potvrdila nejednotnosť strany. Most-Híd opustila bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a František Šebej sa vzdal poslaneckého mandátu. „Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ potešil sa v Threeme Kočner.

Jankovská nechcela na komunikáciu Mariana Kočnera s Alenou Zs. reagovať a odkázala na tlačové oddelenie rezortu spravodlivosti. „Viem, že nie každému vo vnútri justičného systému, ale aj mimo neho sa to páčilo. Som rada, že Marian K. sa nemohol tešiť dlho,“ reagovala Žitňanská na správy Mariana K.

Podľa Františka Šebeja je Marian Kočner nedôveryhodný človek a pochybuje, že by si od neho nechal radiť Béla Bugár. Zotrvanie v koalícii však považuje za chybu. „Most zaplatí za to, že ostal vo vláde, existenčnú daň,“ povedal pre Aktuality.sk.

Aktuality.sk oslovili s otázkami týkajúcimi sa tejto témy stranu Most-Híd. Doposiaľ na ne neodpovedali.