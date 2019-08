Politické strany ku komunikácii s Kočnerom: Bugár a Fico by ju mali čo najkôr vysvetliť

Rozsah prepojení Mariana Kočnera na jeho generáciu politikov potvrdzuje, že potrebujeme ich výmenu, inak sa nikdy poriadne nevyšetria všetky kauzy napáchané za posledných 20 rokov. Vo svojom stanovisku to tvrdí koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu.

„Boja sa nás, a boja sa právom, pretože nemôžu riskovať, že v politike bude dosť ľudí, ktorí sa nikdy nenechajú zatiahnuť do ich kšeftov a mafiánskych praktík. Chceme spraviť to, čoho sa Marian Kočner a spol. boja najviac – definitívne jeho generáciu politikov vymeniť v parlamentných voľbách," informovala agentúru SITA hovorkyňa Silvia Hudáčková.

Podľa lídra strany Spolu Miroslava Beblavého by predseda Mosta-Híd Béla Bugár aj predseda Smeru Robert Fico mali do 24 hodín jasne vysvetliť, prečo sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretli a radili s Marianom Kočnerom, alebo sa vzdať svojich funkcií.

Marian Kočner sa stretával podľa Denníka N s Robertom Ficom (Smer), svoju plánovanú novú politickú stranu riešil aj s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer). Vyplýva to z komunikácie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej cez aplikáciu Threema, ktorú v stredu zverejnil spravodajský portál Denníka N. Portál Aktuality.sk dnes informoval, že Béla Bugár sa krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom Kočnerom. Ôsmeho marca 2018 sa Marian Kočner pochváli Alene Zsuzsovej, že s predsedom Mosta raňajkoval. Marian Kočner napísal: „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý.“ Marian Kočner sa vraj takto angažoval v otázke udržania Ficovej vlády, pretože, ako sám predtým písal Alene Zsuzsovej, pokiaľ sa do vlády dostane opozícia, „nepomôže nám ani odsťahovať sa na Severný pól“. Most-Híd nakoniec koalíciu po odchode Fica z funkcie premiéra podržal.

Maďarské fórum: Bugár by mal vysvetliť spojenie s Kočnerom

Politická strana Maďarské fórum vyzýva Bugára, aby vysvetlil spojenie s Marianom Kočnerom a prečo Most-Híd konal v súlade s jeho záujmami. „Z dnes zverejnených dešifrovaných správ Mariana K. vyplýva, že Béla Bugár ako aj strana Most-Híd konali podľa požiadaviek človeka, ktorý je podozrivý z objednávky vraždy Kuciaka a jeho priateľky. Konali tak, aby chránili systém demontovaného právneho štátu a chránili ľudí v pozadí. Takéto konanie nebolo a nikdy nebude v záujme občanov," píše strana vo svojom stanovisku.