Kiska sa pustil do Trubana za drogy, vládnuť s ním však chce

Keď Truban priznal marihuanu, Kiska bol k jeho afére najprv mierny. Neskôr sa ukázalo, že Truban klamal, drogoval opakovanie a vyskúšal aj silnejšie drogy. Kiska k tomu dnes povedal: „Ja som… podcenil, že sa pán Truban ospravedlnil. Vyjadril som zásadný nesúhlas s jeho postojom, názorom alebo tým, čo zaznelo vo videu. Napriek tomu som presvedčený, že spolu s pánom Trubanom, Beblavým a s ďalšími z demokratickej opozície vytvoríme silnú a spoľahlivú vládu po ďalších parlamentných voľbách.“

Kým preferencie koalície Progresívneho Slovenska a Spolu boli naposledy na úrovni 14 percent a po drogovej afére Trubana mierne klesli, popularita Kiskovej strany za ľudí sa drží na 5 percentách, teda na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. Kiskovi podľa politológov ubližujú jeho kauzy ako je daňový škandál a pozemková kauza.

Líder budúcej strany Za ľudí Andrej Kiska ostrejšie skritizoval predsedu Progresívneho Slovenska za jeho vyjadrenia k drogám. Keď sa aféra začala a Truban priznal, že bral marihuanu, bol Kiska k jeho videu z roku 2013 zhovievavejší. Vo videu Truban pred študentmi hovoril o svojich skúsenostiach s užívaním drog a ťažkými stavmi nazývanými „bad trip“, ktoré po užívaní drog mal.

Kiska vtedy povedal, že Trubanovi „dôveruje“. Povedal, že si váži, že Truban priznal všetky skúsenosti s drogami a že sa ospravedlnil. Následne však Truban priznal, že vyskúšal aj tvrdú drogu LSD do tretice sa objavila konverzácia, ktorú mal v minulosti Truban viesť na portáli black hole pod pseudonymom bhole.

„Nebudem sa dlho rozpisovať, dnes ma čaká ešte päť bieleho.” Ako "biele” sa pritom zvykne označovať ďalšia droga – kokaín. Truban v minulosti portál black hole spoluzakladal. To, čo pod označením "biele” vtedy myslel, si však najprv spomenúť nevedel, neskôr odmietol, že by niekedy predával alebo distribuoval drogy.

Naposledy sa objavilo tiež video z Trubanovej prednášky z roku 2012 na konferencii Manager Expo. V ňom Truban hovoril ako možno nastaviť mozog. „Áno, sú to drogy. Je to chľast, je to marihuana, je to kokaín, LSD – to tu nemám pre istotu –, môžu to byť cigarety, čokoláda, sladké… môže to byť čokoľvek.“

VIDEO: Pozrite si, ako sa Truban v roku 2013 pred študentmi priznal, že bral drogy.