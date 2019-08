Pravdivosť Kočnerových tvrdení zo správ zatiaľ nemožno potvrdiť, vyhlásil analytik Žitný

„Z toho čo bolo zverejnené, ale trebársť aj z tlačoviek, ktoré v minulosti mal, je zrejmé, že on má veľké sklony k preháňaniu a sebaprezentácii. Toto sa prejavuje aj v komunikácii so Zsuzsovou. Chváli sa aké má kontakty, aké má styky, ako komunikuje s významnýmni politikmi, čiže sa predvádza. Ale nič z toho v reálnom odraze dôkazov neobjavuje,“ hovorí si Žitný, podľa ktorého bola táto komunikácia zverejnená na prekrytie kauzy predsedu Progresívneho Slovenska.

Keby existovala komunikácia Kočnera s Bugárom, Dankom, či Ficom podľa Žitného by už bola vonku. „Niekto v médiách si nevie ustáť svoju profesionalitu a opozícia sa to snaží využiť, to je celé. Je zvytočné mútiť vodu a špiniť ľudí, ktorí s Kočnerom nekomunikovali. Reálne preukázaná komunikácia pri návšteve u Kočnera, navyše podložená videozáznamom, existuje so Sulíkovom.

Gramotný čitateľ si nemôže nechať podsúvať tvrdenia niektorých médií, že Bugár má problém, lebo komunikoval s Kočnerom. Nie je tam nič, o tom, že Bugár s Kočnerom komunikoval, či už cez Threemu alebo inak. To že sa zhodou okolností ocitli na jednom mieste, to predsa nikto ani v minulosti nepopieral. Nie je tam dôkaz o tom, že boli na raňajkách a niečo riešili. Nepochybujem o tom, že keby s ním raňajkoval, Kočner by sa o tom pochválil tak, že by to malo konkrétny obsah v tých správach,“ myslí si Žitný.