Truban a drogy: Riziká LSD sú obrovské, varuje odborník

Užívanie LSD je mimoriadne nebezpečné, aj keď nie trestné. Upozornil na to Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre drogové závislosti, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. "Do politiky zaťahovaní byť nechceme, ale musíme reagovať na aktuálnu situáciu, aby verejnosť bola správne informovaná," vysvetlil dôvod tlačovej konferencie Okruhlica. Narážal tak na lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Trubana, ktorý sa začiatkom augusta priznal, že pred dvanástimi rokmi vyskúšal túto drogu.

VIDEO: Pozrite sa vo videu TV Pravda ako odborník Ľubomír Okruhlica hodnotí riziká LSD ako sú duševné poruchy či schizofrénia. „Objavili sa prípady, kedy ľudia vyskočili z okna, lebo si mysleli, že vedia lietať.“

LSD (dietylamid kyseliny lysergovej) a marihuana patria medzi drogy, s ktorými mladí ľudia od 16 do 19 rokov najviac experimentujú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval ESPAD (Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách) v roku 2015 na vzorke 11 000 slovenských stredoškolákov.

„V 40 percentách, teda každý druhý žiak, vyskúša marihuanu, deväť percent mladých má skúsenosť s halucinogénmi,“ spresnila Zuzana Kamendy, psychologička a vedúca Inštitútu drogových závislostí. Pervitín vyskúšalo šesť percent opýtaných. Najčastejšie sa na liečenie dostanú ľudia so závislosťou od pervitínu, minulý rok liečbu podstúpilo 1 258 závislých. Z marihuany sa pokúsilo dostať 643 ľudí. „Mali sme minulý rok celkovo 3 038 liečených užívateľov drog a z toho štyroch pre halucinogény,“ zhrnula psychologička.

LSD je halucinogén, ktorý skresľuje vnemy seba, sveta, času a spôsobuje halucinácie. Výrazne tiež mení náladu, podpisuje sa pod eufóriu, ale aj úzkosť a paniku. V súčasnosti droga patrí medzi najprísnejšie kontrolované látky, nemá medicínske ani priemyselné využitie.

„Užívanie LSD nie je trestné, ale jeho držanie, výroba či distribúcia áno,“ zdôraznil Okruhlica. Droga sa dá využiť len na výskumné účely. Jej riziká sú podľa Okrulicu veľké. "Užívanie vyvoláva intoxikačnú psychózu, extrémnu úzkosť až paniku, čo môže viesť k samovražde a môže vyvolať duševnú chorobu, ako je schizofrénia, " vymenoval Okruhlica. LSD preto nie je nikde vo svete registrované ako liečivo, lekár ho nesmie žiadnemu pacientovi predpísať.

Výskumy, ktoré by mohli umožniť využitie tejto drogy v medicíne sú len čiastkové a v začiatkoch. Skúmané sú najmä možné pozitívne účinky pri liečbe depresií, úzkosti, alkoholizmu či nikotinizmu. „Výskumy nie sú jednoduché, je to metodologicky náročné a finančne náročné. Dovoliť si to môžu len najväčšie svetové farmakofirmy,“ uviedol Okruhlica.

Problémom je, že vedci nepoznajú bezpečné dávky LSD, ako dlho by sa dalo podávať, ako vybrať vhodných pacientov, či aké sú možné dlhodobé negatívne následky. „Medzi výhody LSD ako možného lieku je to, že nevyvoláva závislosť, riziko smrteľnej komplikácie je minimálne a má možné terapeutické účinky,“ zhodnotil odborník. Za nebezpečné však považuje riziko vyvolania duševnej poruchy a hrozba sebapoškodenia. „Objavili sa prípady, keď ľudia vyskočili z okna, lebo si mysleli, že vedia lietať,“ uzavrel Okruhlica.

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave reagovalo na Michala Trubana, ktorý koncom júla vyhlásil, že na vysokej škole vyskúšal jedenkrát marihuanu. Minulý týždeň zverejnil video, kde sa priznal, že klamal, marihuany bolo viac a pred 12 rokmi skúsil aj LSD. Vysvetľoval tak staršie video, v ktorom rozpráva o svojich skúsenostiach s drogami. Ide o prednášku z roku 2013, ktorá sa uskutočnila v priestoroch nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa. Truban vysokoškolákom prednášal o svojich podnikateľských začiatkoch, priznal sa vtedy aj k užívaniu drog. Koncom minulého týždňa prenikli na verejnosť jeho správy, ktoré písal na blogu, tie naznačujú predaj drog. Truban poprel, že by „díloval“. Tvrdil, že išlo o vtip.