Sulík: Problém Trubana nie je to, čo robil v minulosti, ale že o tom teraz klamal

Podstatný rozdiel medzi kauzou z roku 2012 (uniknutie smskovej komunikácie a zverejnenie videa, na ktorom Richard Sulík spoločne s Marianom Kočnerom rozoberá chúlostivé politické a vládne záležitosti tesne pred predčasnými voľbami, poznámka red.) a súčasnou situáciou, vidí šéf strany SaS v reakcii dotknutých ôsob. Všetci traja predsedovia koaličných strán pravdivosť komunikácie totiž v zásade odmietajú. „Ja som sa ihneď a v plnom rozsahu priznal. Ľudia robia chyby, nerobí ich len ten, kto nerobí vôbec nič. Hodnotím to ako svoju začiatočnícku chybu, ktorá sa nemala stať,“ vyjadril sa Sulík.

Od vládnych politikov v tejto súvislosti očakáva, že "nebudú klamať a budú hovoriť pravdu”. Bez nej sa dá len ťažko fungovať a klamanie v politike len komplikuje veci.

To, že by mal Marian Kočner naňho nejaký vplyv, respektíve sa oň snažil, predseda strany SaS vylúčil aj napriek tomu, že bolo opätovne otvorené vyšetrovanie vo veci kupovania hlasov pri voľbe generálneho prokurátora za vlády Ivety Radičovej v roku 2010. Vypovedať podľa vlastných slov ešte nebol, chystá sa tak urobiť hneď, ako sa mu ozve príslušný vyšetrovateľ. Predpokladá však, že dôvodom opätovného otvorenia prípadu je možné nájdenie dôkazov v Kočnerových smskách a trezore.

Sulík odmietol rozkol vo vlastnej strane, hoci zvolal mimoriadny kongres na 7. septembra, ktorý ho má potvrdiť vo funkcii. Nechápe postoje niektorých členov strany, ktorí hovoria o potrebe zmeny predsedu. „Odstavenie ľudí s najvyšším politickým výtlakom ako som ja a Lucia Ďuriš Nicholsonová strane neprospeje,“ dodal Sulík.

Predseda SaS nevylúčil, že ako strana majú záujem pristúpiť na dohodu o neútočení, ktorá vznikla medzi koalíciou PS/Spolu a KDH. Trvá však na tom, že v nej musí byť zakotvený bod o odmietnutí vlády so Smerom, SNS a ĽSNS. Spoluprácu s PS/Spolu po voľbách nevylučuje aj napriek drogovej afére jej lídra Michala Trubana. Za problematické nepokladá to, čo Truban pred dvanástimi rokmi robil, ale fakt, že o tom pred dvomi týždňami klamal. Za diskvalifikačné z pohľadu spolupráce to však nepovažuje. „Náš súper je Smer. Ideme spraviť všetko preto, aby sme ho nahradili,“ dodal.