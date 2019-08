Fico: 'Noví politici' slúžia spoločnosti ESET, budem sa pýtať na prepojenia so zahraničím

Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že spoločnosť ESET podporuje stranu Progresívne Slovensko a jeho lídra Michala Trubana, z ktorého „sa vykľul narkoman a drogový díler“. To, čo sa teraz deje, je podľa neho typický mediálny lynč. Podľa Fica noví politici slúžia ESET-u a naznačil na prepojenia tejto spoločnosti so zahraničím. Denník Pravda požiadal spoločnosť ESET o stanovisko.

„Mal som konzultáciu s Dankom, Bugár je dnes mimo, tak s nami nebol, a zhodli sme sa, že je to útok na koalíciu,“ povedal Fico na margo zverejňovania sms komunikácie Mariana Kočnera a dnešného vyhlásenia lídrov koalície PS/Spolu, KDH a Za ľudí.

Fico si položil otázku, „kto sú to tí noví politici?“ „Beblavý bol vo vláde možno sedem rokov predo mnou, to ja by som bol politické embryo,“ povedal o lídrovi strany Spolu Miroslavovi Beblavom, ktorému odkázal, aby „radšej rozprával, ako jeho rodina privatizovala Palmu a z čoho má rodinný dom“.

„Kiska? Dobre vieme, čo je zač,“ pokračoval v charakteristikách opozičných politikov Fico a o bývalom prezidentovi ešte povedal, že „keby mal pohrebnícvo, ukradol by mŕtvemu aj ponožky“.

Zosmiešňujúco sa vyjadril aj o Michalovi Trubanovi: „Keď je niekto potetovaný a pridajú sa k tomu ešte aj drogy, tak už je nový politik.“ Líder KDH Alojz Hlina by podľa Fica predal aj vlastnú stranu, aby bol vo vláde aj s tými, čo presadzujú registrované partnerstvo.

„Môžem sa len smiať, keď toto má byť alternatíva pre Slovensko. O osude tejto krajiny nemôže rozhodovať neoverená sms komunikácia, v ktorej sa Kočner chvasce pred nejakou ženou,“ povedal a zopakoval vyhlásenie zo štvrtka, že sa s Kočnerom nestretol a bez problémov pôjde aj na detektor lži.