Opäť prídu tridsiatky

Pozrite si, aké počasie prinesie víkend a ďalšie dni v krátkej videopredpovedi s meteorológom Petrom Jurčovičom.

Denný úhrn zrážok (teda od 8. hodiny rána do 8. hodiny rána nasledujúceho dňa) dosiahol 13. augusta najvyššiu hodnotu v Turanoch nad Ondavou – 91,4 mm, dovtedy tam platil rekord z 1. júna 1974, keď napršalo 83,2 mm. V ten istý deň padol aj rekord vo Švedlári, kde zaznamenali 88 mm, čo prekonalo 80 mm z 15. mája 2014, rovnako aj v Smolníku padlo 85,1 mm (23. júna 2011 – 81,5 mm), na Kojšovej holi 83,8 mm (26. apríl 1995 – 82,2), v Oľke v okrese Medzilaborce 80,8 mm (27. júla 2001 – 68 mm), v Gelnici 71,4 mm (5. augusta 1955 – 70,5 mm).

Kde pršalo aj 14. augusta, vysoké boli aj dvojdenné úhrny, príkladom sú Medzilaborce, kde za dva dni spadlo 106,2 mm. Rekord tam drží jún 1954, keď v dvojdennom úhrne napršalo 107 mm. Nepríjemné boli najmä búrky, v niektorých prípadoch sa vyskytli aj supercely s krúpami, hoci u nás neboli také veľké ako na Ukrajine či v Maďarsku, kde mali krúpy s priemerom až 7 cm.

Na krajnom juhozápade však bolo zrážok málo, za prvých pätnásť augustových dní napršalo na bratislavskom letisku 7 mm. V Medzilaborciach, naopak, 142 mm, v Liesku na severnej Orave 145, v Prešove 154, v Kamenici nad Cirochou 138, v Spišských Vlachoch a Telgárte 107, vo Švedlári 127 a na Štrbskom plese 105 mm. Smerom na západ úhrny klesajú. V Banskej Bystrici napršalo 33, Nitre 36, Piešťanoch 40, Hurbanove 24, v Žihárci 31 a v Bratislave na Kolibe 18 mm.

V stredu sa výrazne ochladilo a bol to v tohtoročnom lete prvý deň, keď nikde na Slovensku teplota neprekročila 25 stupňov. „Kontinuálne od 1. júna sme každý deň niekde na Slovensku zaznamenali letnú teplotu, teda 25 stupňov a viac. Len jeden taký deň, to je v našich klimatických podmienkach nezvyčajné,“ podotýka Faško.

Nasledujúce dva týždne rozhodnú, ktoré miesto bude patriť tohtoročnému letu v rebríčku najteplejších. Za prvých pätnásť augustových dní dosiahla priemerná teplota vzduchu 22 stupňov. V Bratislave na letisku a v Hurbanove to bolo 22,7, v Nitre 22,2, Podhájskej 22,1 a Dudinciach 22 stupňov. Smerom na východ táto hodnota klesá, ale aj tak je nadpriemerná. V Michalovciach dosiahla priemerná teplota 21,4, v Trebišove 21,2, v najkrajnejšej meteorologickej stanici na východe Slovenska v Orechovej presne 22 stupňov. Z miest v chladnejších regiónoch mala napríklad Oravská Lesná 16 stupňov.

Augustové počasie si už teraz zaslúži prívlastok kolísavé. „Výrazne kolísavé, čo je pre štandardné počasie v tomto mesiaci netypické,“ dodáva klimatológ Faško. V sobotu sa začne otepľovať, v nedeľu už môže teplomer ukázať vyše tridsať stupňov. A rovnako aj v pondelok a utorok, v stredu sa už ochladí, teplota by však nemala klesnúť pod 25 stupňov. „Ale mal by to byť sympatickejší týždeň ako ten končiaci,“ hovorí Faško.

V nasledujúcich dňoch by sa malo počasie stabilizovať a klesnúť by mohla aj pravdepodobnosť výskytu búrok. „Určite sa budú vyskytovať prehánky a búrky, ale už by nemali byť také nebezpečné ako v tomto týždni,“ konštatuje klimatológ. Pribúdať budú nie veľmi teplé noci, hoci sa na našom území bude nachádzať teplý vzduch. „Ak bude v noci jasno, teplota môže klesnúť dosť zreteľne,“ upozorňuje Faško. V noci zo stredy na štvrtok v Hurbanove v úrovni 2 metre nad zemou namerali 10 stupňov, v Oravskej Lesnej však len 3,1 a v úrovni 5 cm dokonca iba 1,3 stupňa. Podľa klimatológa to však v tomto časovom období nie je veľké prekvapenie.