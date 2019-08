Z biskupov srší nenávisť voči gejom

Kauzu odštartoval začiatkom augusta krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski. Vo svojej kázni označil komunitu LGBT ľudí za „dúhový mor“. Menšinu prirovnal ku komunizmu. „Po našej zemi už nekráča červený mor, ale objavil sa nový – dúhový,“ vyhlásil klerik. Kampaň za práva sexuálnych menšín zároveň označil za „dúhovú chorobu“. Proti týmto slovám protestovali príslušníci LGBT komunity pred biskupovým sídlom. Jędraszewski sa však od svojich slov odmietol dištancovať.

Po vlne kritiky sa krakovského biskupa zastal predseda Poľskej biskupskej konferencie Stanislaw Gądecki. Zdôraznil, že ľudia, ktorí patria k sexuálnym menšinám, sú rovnako hodnotní ako príslušníci väčšinovej orientácie a majú právo byť rešpektovaní. „Úcta ku konkrétnym ľuďom však nemôže viesť k prijatiu ideológie, ktorá má za cieľ revolúciu v spoločenských hodnotách a medziľudských vzťahoch,“ povedal Gądecki. Vyzval preto poslancov poľského parlamentu, aby sa postavili proti homosexuálnym manželstvám a adopciám detí pármi rovnakého pohlavia.

Krátko nato poľských biskupov podporili slovenskí. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský vyjadril solidaritu arcibiskupovi Gądeckému. Pripomenul, že len pred tromi desaťročiami sa krajiny strednej a východnej Európy nachádzali v područí komunistickej ideológie. "Sme preto citliví na akékoľvek pokusy umlčať názory na niektoré témy len preto, že sú z ideologických dôvodov považované za politicky nekorektné,” uviedol Zvolenský.

Krakovského biskupa Jędraszewského sa zastal trnavský arcibiskup Ján Orosch. Kolegovi z Poľska poďakoval za „odvážne slová pastiera, ktoré prednedávnom predniesol o pliage LGBT ideológie, ktorá sa naozaj šíri ako morová epidémia“. Orosch sa do povedomia verejnosti dostal pred niekoľkými mesiacmi, keď nepriamo varoval pred voľbou Zuzany Čaputovej za prezidentku. V kázni tvrdil, že podporovať kandidátku za ultraliberálnu stranu je ťažký hriech.

Poľských biskupov podporili aj kolegovia klerici z Česka a maďarský biskup András Veres. „Vnímam ako varovné, že témy LGBT ideológie sa podľa posledných správ rozširujú aj o ateistickú a satanistickú agendu, teda o javy, o ktorých odmietnutí nemôže byť celospoločenských pochýb,“ povedal kardinál Dominik Duka, hlava českej katolíckej cirkvi.

Slovenskí biskupi podľa Petra Weisenbachera z Inštitútu ľudských práv pri komentovaní vôbec nezohľadnili úctu k ľudskej dôstojnosti. „Navyše nie je možné nazývať ideológiou menšinu ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu ako heterosexuálnu, je to vrodená charakteristika. Nie je to vec názoru alebo rozhodnutia. Naopak, vecou rozhodnutia je, že ku ktorému vierovyznaniu človek patrí,“ zdôraznil Weisenbacher. Klerici by mali podľa neho zvažovať aj fakt, že sú platení z daní všetkých občanov Slovenska. „Otázkou potom je, keď majú takéto výroky, či by sme ich mali aj naďalej financovať,“ naznačil aktivista.

Slová ako pliaga či satanizmus považuje Weisenbacher za nevhodné, podľa neho išlo len o snahu vyvolať negatívne emócie voči LGBT menšine. „Výskumy zo zahraničia ukazujú, že nenávistné výroky verejne známych ľudí, najmä ak sú medializované, výrazne napomáhajú šíreniu homofóbie, stereotypov a môžu viesť aj k útokom, nielen verbálnym, ale aj fyzickým voči LGBT ľuďom,“ upozornil.

Riaditeľa Iniciatívy Inakosť Martina Macka hanlivý slovník biskupov neprekvapil. „Z nášho pohľadu to nie je nič nové, keďže podobný slovník, aj ostrejší, bol použitý v roku 2013, keď naštartoval kampaň k referendu o definícii manželstva či o nemožnosti adopcie pre páry rovnakého pohlavia,“ podotkol Macko. Podľa neho slovenská katolícka cirkev v tejto otázke nijako nemení svoje postoje ani časom, čo považuje za tragické.

„Má to určite zásadný vplyv na postavenie LGBT ľudí, na to, ako sú vnímaní a akceptovaní väčšinovou spoločnosťou, a to najmä v štátoch, kde má katolícka cirkev postavenie verejnej autority,“ pripomenul Macko. Silný slovník podľa neho používa cirkev aj v snahe odpútať pozornosť od iných vecí, ktoré sa jej týkajú – škandálov so sexuálnym zneužívaním, ale aj finančných.