Na chaos pri liekoch doplatili pacienti

Ešte v júni bola liečba niektorými onkologickými liekmi bezplatná, zmena prišla po poslednej kategorizácii. TV Markíza upozornila, že pri liekoch temostad a temodal so silou vyššou ako 100 mg stúpli doplatky. Oba sú protinádorové, nasadzujú sa na liečbu glioblastómu, čo je najzhubnejší mozgový nádor. Pacienti tabletky užívajú súbežne s chemoterapiou a aj po jej skončení.

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že na trhu existujú lieky s rovnakou účinnou látkou, ktoré sú zadarmo. „Bez doplatku poistenca sú dostupné tri lieky v sile 100 mg, ktoré sú nákladovo najefektívnejšie. Vyššie sily majú doplatky od 46,35 do 169,80 eura v závislosti od cenotvorby liekov toho-ktorého držiteľa registrácie lieku," informoval rezort. Pre dospelých pacientov je však 100 mg účinnej látky málo, dávkovanie závisí od výšky a váhy pacienta. Preto musia brať silnejšie tabletky, za ktoré si nemálo priplácajú.

„Pacient má takúto situáciu riešiť so svojím ošetrujúcim lekárom onkológom, aby daný liek bol vyskladaný takým spôsobom, že neprekročí gramážne 100 mg – t. j. dá si viac tabletiek s gramážou bez doplatku (do 100 mg), pričom bude zachovaná potrebná dávka účinnej látky," načrtla riešenie Eva Kováčová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Liga proti rakovine.

Tento spôsob má však háčik. Lekár nemôže pacientovi zmeniť gramáž lieku len tak. Chorí sa musia najskôr obrátiť so žiadosťou na zdravotnú poisťovňu, ktorá im znova musí schváliť chemoterapiu, celý proces môže trvať aj 30 dní.

Zlá cenotvorba zo strany štátu

Zdravotné poisťovne tvrdia, že celá situácia je výsledkom zlej cenotvorby zo strany štátu. Tú vo februári nastavila vyhláška určujúca maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva. „Zmenenú vyhlášku a jej prílohu považujeme za materiál nekoncepčný, nekonzistentný a u mnohých položiek s pohľadu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia vyslovene nesprávny," uviedol Matej Neumann, hovorca zdravotnej poisťovne Union.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) na problém s doplatkami za onkologické lieky upozornila ministerstvo. „VšZP v rámci pripomienkovania novej revízie úhrad podnikla kroky na nápravu vzniknutej situácie. V prípade akceptovania našej pripomienky budú doplatky upravené s účinnosťou od 1. 10. 2019," informovala Zuzana Štukovská, referentka komunikácie štátnej poisťovne. V októbri totiž bude ďalšia revízia úhrad liekov, ku ktorej dochádza každé tri mesiace.

Dovtedy môžu podľa ministerstva pacientom pomôcť lekárne. „Poskytovanie zliav na doplatky v lekárni je plne v kompetencii lekárne," pripomenul rezort. K zľavám môžu siahnuť aj výrobcovia. „Výrobca môže dodávať liek do distribučnej siete za cenu nižšiu, ako je uvedená v zozname kategorizovaných liekov, a eliminovať tak doplatok pacienta," poznamenal Matej Štepianský, PR špecialista poisťovne Dôvera.

Denník Pravda sa obrátil na výrobcov s otázkou, či pôjdu s cenami dole. Eseročka Stada pharma poukázala, že urobila všetko pre to, aby mali onkologickí pacienti dostupnú liečbu. Súčasné vysoké doplatky za temostad pripisuje na vrub ministerstvu zdravotníctva, ktoré znížilo úhradu na strane zdravotných poisťovní. „Náklady v roku 2018 za všetky lieky na slovenskom trhu s liečivom temozolomid boli celkovo vo výške 355 198 eur, čo je v porovnaní s inými liekmi zanedbateľná čiastka. Ministerstvo odôvodňuje zníženie úhrady zdravotnej poisťovne tohto lieku pre smrteľne chorých pacientov: …,aby bol systém poskytovania zdravotnej starostlivosti dlhodobo udržateľný a aby verejné financie postačovali na kategorizáciu liekov…‘," reagovala Viera Parkániová, generálna manažérka spoločnosti.

Ďalší výrobca Merck Sharp & Dohme, s. r. o. ministerskú vyhlášku pripomienkoval. „V nadväznosti na naše pripomienky a upozornenia však nedošlo k úprave, a preto zníženie ceny či inú formu kompenzácie doplatku žiaľ momentálne nedokážeme poskytnúť," vysvetlil Miroslav Dedík, riaditeľ spoločnosti pre vonkajšie vzťahy.

Jednorazový finančný príspevok

Liga proti rakovine ponúka v nevyhnutných prípadoch jednorazový finančný príspevok, ktorý môže pacientov zachrániť v zúfalej situácii. Na príspevok má každý nárok len jeden raz. Poskytnutie finančnej pomoci posudzuje odborná komisia, jej výška závisí od finančných možností ligy.

Systém určovania doplatkov v minulosti kritizovala aj Asociácia na ochranu práv pacientov. Upozornila na legislatívne nedostatky. „Opakovane to viedlo k vzniku takýchto prípadov vysokých doplatkov u najzraniteľnej­ších skupín pacientov vrátane onkologických, psychiatrických a podobne," zdôraznil viceprezident asociácie Dominik Tomek.

Tomek podčiarkol, že pacienti sa nebránia rozumne nastaveným doplatkom. „Sú ale prípady, kedy je doplatok neakceptovateľný z medicínskych a sociálnych dôvodov. Každý pacient s takou vážnou diagnózou si vyžaduje osobitný prístup a citlivé manažovanie zo strany lekárov, aby bol schopný spolupracovať pri svojej náročnej liečbe. Takto stanovená spoluúčasť vážne podkopáva dôveru pacienta v naše zdravotníctvo, v jeho liečbu a bráni mu sústrediť sa na to najdôležitejšie – na vyliečenie," uzavrel Tomek.

Ministerstvo zdravotníctva už ohlásilo novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. V nej chce nastaviť nové pravidlá na určovanie cien. Tie by mali zaručiť, že k podobným situáciám ako pri temostade a temodale by už nemalo dochádzať. Ak novela prejde vládou a parlamentom, nové ceny by mali platiť od júna 2020.