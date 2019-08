Kočnerova Threema: Kotleba mal podržať vládu za to, že ich nezrušia

Informuje o tom portál aktuality.sk. Threema odkrýva, že Robert Fico a jeho vláda mohli po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej – teda v čase masových protestov – počítať s podporu Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko.

Marian Kočner v komunikácii s Alenou Zsuzsovou spomína aj to, kto má mať vplyv v ĽSNS. Desiateho marca 2018 píše Kočner Zsuzsovej správu, v ktorej tvrdí, že Kotleba podrží Ficovu vládu. A dodáva: „Som vybavil, že NS SR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) pošle do p..e Čižnárovo podanie na zrušenie ich strany. Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní. Vidím dopredu pár krokov,“ tvrdí Kočner.

Kotlebovej strane hrozilo rozpustenie po tom, čo generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal 24. mája 2017 podnet na Najvyšší súd SR. O návrhu na rozpustenie strany rozhodoval päťčlenný senát Najvyššieho súdu SR, ktorého členkou bola aj Nora Halmová.

Keď Kočner komunikoval o kauze zmenky s Norbertom Bödörom, spomenul, že „budeme možno potrebovať Norinu pomoc“, informoval Denník N, podľa ktorého mohlo ísť práve o Halmovú. Nora Halmová je päť rokov sudkyňou Najvyššieho súdu SR. Po zverejnení tejto komunikácie priznala, že pozná Kočnera a s Bödörom si tyká. Poprela však, že by s Kočnerom niekedy riešili niečo pracovné a nikdy ju ani nekontaktoval.

„Fico má plán. Bude vládnuť s tichou podporou Kotlebu“

Jedenásteho marca Kočner znova píše Zsuzsovej: „Fico má nejaký plán. On nie je v tomto sprostý. Bude vládnuť bez Mosta. S tichou podporou Kotlebu.“ Kočner je presvedčený, že Kotleba by v prípade odchodu Mosta z koalície podržal vládu Smeru a SNS, pretože ani Kotleba nechce predčasné voľby. Dvanásteho marca Kočner Zsuzsovej: „Ja riešim kotlebovcov.“

No a 13. marca z komunikácie vypadávajú zaujímavé informácie. Sedem minút pred druhou hodinou v noci Kočner píše: „Aktivujeme plán B. Kotlebu. Len ak Andrej odskočí (zrejme Danko, pozn. red.), tak ani to nepomôže. A Andrej je K…T.“ O pol tretej v noci Kočner pokračuje: „Zajtra poobede sedím s Cuperom a Lexom. Už som Lexovi písal. Cuper je Kotlebov najbližší poradca. A Lexa riadi Cupera. A ja budem riadiť Lexu. Tak k…a musíme niečo robiť. Sa nebudeme kukať, ako nám to tu Soros k…í.“ Podpredseda ĽSNS Martin Beluský tvrdí, že s Cuperom dnes v kontakte nie sú.

Jana Zemková, predsedníčka päťčlenného senátu Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodoval o rozpustení kotlebovcov, nevie o tom, že by mal mať Kočner vplyv na rozhodovanie súdu. „Menovanú, aktuálne väzobne stíhanú osobu nepoznám a nemám žiadnu vedomosť o jej zasahovaní do rozhodovania v uvedenej veci,” hovorí Zemková.

Ďalšia členka senátu Petra Príbelská hovorí, že sa s Kočnerom nepozná. „Absolútne vylučujem akékoľvek kontaktovanie mojej osoby v súvislosti so súdnymi prípadmi, ktoré rozhodujem,” dodáva Príbelská. Generálna prokuratúra, ktorej šéf Jaromír Čižnár podal podnet na rozpustenie kotlebovcov, možné ovplyvňovanie Najvyššieho súdu SR Kočnerom nekomentovala.

Podpredseda ĽSNS Beluský: Kočner je mafián a zločinec

Podpredseda ĽSNS Martin Beluský tvrdí, že nikto z vedenia strany nemá s Kočnerom žiadny vzťah a považujú ho za mafiána a zločinca. Podľa Beluského slov s Kočnerom nikdy nikto z vedenia strany nekomunikoval a odmieta, že by pre stranu niečo vybavil. „Súdny proces bol ukončený vyhlásením rozsudku v mene Slovenskej republiky.

Údajne mal Kočner tvrdiť, že vybaví, aby sa tento podnet dal do stratena, respektíve sa odmietne. Všetci vedia, že podnet nebol odmietnutý, a preto sa toto tvrdenie nemôže zakladať na pravde. Celú túto vymyslenú kauzu vnímame ako umelý pokus vtiahnuť ĽS Naše Slovensko do škandálu, s ktorým nemáme absolútne nič spoločné,“ hovorí Beluský. Podpredseda strany poukazuje na to, že pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády nepodporili tak vládu Roberta Fica, ako ani kabinet Petra Pellegriniho.

ĽSNS je životná poistka súčasnej vlády, myslí si Remišová

Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) nie je opozícia voči súčasnej vláde, ale jej životná poistka. Myslí si to predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí Veronika Remišová. „Vyhováranie sa politikov z kontaktov s Marianom Kočnerom sa stalo národným športom. Či už teraz alebo v minulosti, Kočner bol vždy človekom s prepojením na podsvetie a pri akomkoľvek kontakte s týmto človekom muselo byť jasné, že politik sa pohybuje v šedej zóne toho, čo je prijateľné a slušné," tvrdí Remišová.

Napriek výhovorkám dotknutých politikov s odstupom času podľa Remišovej vidíme, že správy Mariana Kočnera sa v mnohých prípadoch zrealizovali, či už išlo o pokračovanie vlády Smeru, alebo nezrušenie Kotlebovej strany. „Možné prepojenia Kočnera, Kotlebu, Lexu a plán vlády so Smerom sú mimoriadne zlou správou pre stav štátu, pretože nás vracajú do temných časov mečiarizmu a znamenajú, že na súdy, políciu a prokuratúru majú stále zásadný vplyv ľudia napojení na podsvetie.

Zdá sa, že cez Kočnera boli a sú poprepájaní všetci, ktorí mali na Slovensko devastačný vplyv – od Lexu, ich spolupracujúcich právnikov, cez Haščáka z Penty až ku niektorým súčasným stranám v parlamente. Aj z Kočnerových správ vidíme, že Kotlebova strana nie je pre súčasnú garnitúru žiadnou opozíciou, ale skôr poistkou, ktorá môže Smeru zabezpečiť ďalšiu existenciu a parazitovanie na štáte. Orgány činné v trestnom konaní musia urýchlene preveriť každé jedno tvrdenie z Kočnerovej komunikácie, vrátane osôb, ktoré sú podozrivé zo spolupráce s ním," dodala Remišová.