Prípad Kuciak: Vyšetrovatelia majú informácie o trestných činoch predstaviteľov štátnych orgánov

Obžalobu na Alenu Zs., Miroslava M., Tomáša Sz. a Zoltána A. v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mohli vzniesť v priebehu najbližších týždňov do 27. novembra. Vtedy im končí väzba, nemuselo by sa tak žiadať o jej predĺženie. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý o tom informoval na tlačovej konferencii v Pezinku. V prípade obvinených ide podľa neho o dôvodné podozrenie v súvislosti so štyrmi dokonanými vraždami a v súvislosti s prípravou najmenej troch vrážd.

Prokurátor potvrdil, že voči štvorici vzniesli obvinenie z prípravy vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica.

Úrad špeciálnej prokuratúry zároveň nemá presvedčivé dôkazy o tom, že si tieto vraždy objednal Marian Kočner. Podľa prokurátorov ide o otvorenú otázku. V prípade vraždy novinára a jeho partnerky, z ktorej objednávky je Kočner obvinený, neočakávajú, že padnú ďalšie obvinenia. Avizovali, že podnikateľa by chceli v prípade obžalovať naraz spolu s Alenou Zs., Miroslavom M., Tomášom Sz. a Zoltánom A.

Prokurátor uviedol, že z vyšetrovania vyplýva, že novinára Kuciaka a archeologičku Kušnírovú mal zavraždiť Miroslav M. „Máme hlaveň, vieme, kto zbraň upravil. Samotnú zbraň nemáme,“ dodal prokurátor.

Prokurátor uviedol, že pri vyšetrovaní vraždy a analýze komunikácie Mariana Kočnera narazili na informácie o trestnej činnosti predstaviteľov štátnych a justičných orgánov. Bližšie to nešpecifikoval.

„Zaistených správ je niekoľko desiatok tisíc, analýza musí byť podrobná,“ uviedol prokurátor. Vyzval, aby ľudia, ktorých sa komunikácia s Kočnerom týka, prišli ju vysvetliť.

Prokurátor sa ohradil voči škandalizácii prokuratúry a prezentovania domnienok niektorých novinárov či politikov ako faktov. Upozornil, že snahy o spochybnenie členov vyšetrovacieho tímu a dôkazov v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice ako aj v prípade prípravy vraždy prokurátorov a advokáta, sa budú stupňovať. Orgány činné v trestnom konaní pri vyšetrovaní podľa jeho slov vynakladajú mimoriadne úsilie.

Jeden z prokurátorov potvrdil, že nitriansky podnikateľ Norbert Bödör mal vedomosti o pripravovaných úkonoch a jeho plánovanom zadržaní. To bolo po krátkej chvíli zrušené. Podnikateľ napokon prišiel na políciu sám a potvrdil, že mal informácie o úkonoch vopred.

Na tlačovej besede tiež zaznelo, že lustrovaní boli nielen novinári, ale aj prokurátori. Lustrovanie prokurátorov však nie je také jednoduché, ako v prípade bežných občanov.