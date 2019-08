Petko: Živelné zmeny v nemocniciach sa už začali

Z reformy nemocníc politický konflikt. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer) je zmierená s tým, že klub Smeru v parlamente nepodporí jej reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu. Ohlasované opatrenia, aké tu neboli 20 rokov, sa tak do praxe nemusia dostať.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko varuje, že bez riadených zmien nemocnice skončia. „Pre nedostatok personálu sa zatvoria bez ohľadu na to, či ľudia v oblasti oddelenie potrebujú, alebo nie,“ skonštatoval Petko. Dodal, že ak sa Kalavskej reformu nepodarí presadiť, nová vláda pred problémom neujde.

Ako vnímate, že stratifikácia sa stala politickou témou, a navyše konfliktnou?

Keď vychádzam zo skúseností aj iných štátov Európskej únie, tak tomu rozumiem, že je to fakt. Pretože toto isté sa dialo a deje aj v iných európskych krajinách, konkrétne v Nemecku, vo Francúzsku, v Holandsku. To nie je nič prekvapujúce, lebo ide o veľmi citlivú záležitosť, ktorá sa týka každého občana, a tým aj každého politika.

Keď sme ako asociácia dávali vyjadrenie, jasne sme deklarovali, že na stratifikáciu treba politickú vôľu. Tá zvykne bývať zhruba rok po voľbách, ale nie rok pred voľbami, ako je to teraz. Hovorili sme tiež, že stratifikácia môže byť úspešná len vtedy, keď je všeobecný konsenzus všetkých relevantných politických strán, to znamená vládnych aj opozičných.

Pôjde tak o zhodu expertov, ktorí sa dohodnú, že sa ide určitým smerom, a zároveň sa zaistí, že aj keď príde iná vládna moc, v tejto ceste sa bude pokračovať. A tretia vec je, že na stratifikáciu treba peniaze navyše, aby bola úspešná, bez zvýšených finančných prostriedkov sa neuskutoční.

Mala by byť reforma upravená v ústave, ako to žiada líder Smeru Robert Fico, alebo stačí obyčajný zákon, ktorý presadzuje ministerka?

Nie som politik. Za asociáciu sme dávali stanovisko aj k ústavnému zákonu, kde sme prezentovali zásadné pripomienky, najmä odborné. Ale o tom, či to má byť v ústave, alebo nie, o tom musia rozhodnúť ústavní právnici a politici.

Čo by znamenalo, keby Kalavskej reformu parlament neschválil?

Určite by to nebol krok dopredu. Treba povedať, že toto je už štvrtý pokus o reformu za dvadsať rokov. Táto najnovšia však bola najlepšie pripravená a bola aj najďalej z hľadiska možnej realizácie. Problém však je, že ak nedôjde k stratifikácii ako k štátom riadenej záležitosti za tých podmienok, ktoré som na začiatku vymenoval čo najskôr, o to výraznejšia bude živelná stratifikácia.

Už teraz dochádza k zatváraniu oddelení, nie však na základe odborných parametrov ako nedostatok pôrodov či operácií, ale na základe toho, či je dostatok alebo nedostatok personálu, buď lekárov, alebo sestier. Napríklad na západnom Slovensku vrátane Bratislavy sa utlmujú a zatvárajú niektoré oddelenia a na východe krajiny je rovnaká situácia. Živelné zmeny sa už začali.

A to je väčší problém, pretože toto už nie je na základe toho, aká je verejne dostupná minimálna sieť, aká je potreba, ale na základe personálu. Zatvorí sa bez ohľadu na to, či ľudia v oblasti oddelenie potrebujú, alebo nie. Platí, že keď sa oddelenie raz zatvorí, nikdy viac sa už opätovne neotvorí. Pravdepodobnosť jeho obnovenia je minimálna. Personál, ktorý zostal, zuteká inde, keď vidí, že problém sa v krátkom čase nerieši.

Prečo sa žiadny z pokusov nepodarilo dokončiť?

Ani raz neboli splnené všetky tri podmienky na úspešnú stratifikáciu. Teraz sa prišlo až do legislatívneho štádia, čo sa doteraz ešte nepodarilo. Najväčší protitlak voči reforme vyvolávajú lokálni politici, lebo tým ide o existenciu. Za nimi chodia ľudia a pýtajú sa, prečo sa má rušiť pôrodnica práve u nich, a nie tá vedľa.

Ministerka zdravotníctva v minulosti naznačila, že ak stratifikácia neprejde, zváži demisiu. Teraz sa k tomu nechce vyjadrovať.

Môžem to brať iba ako fakt. Je pravda, že ona aj s tímom z Inštitútu zdravotnej politiky na tom pracovali minimálne dva roky. Verím, že ak sa jej aj stratifikáciu nepodarí dotiahnuť do konca, noví, ktorí nastúpia, použijú veľkú časť z vypracovaných materiálov a nebudú zas začínať na zelenej lúke, rok objavovať teplú vodu, ďalší rok poloteplú a na ďalší rok zas bude neskoro, lebo sa budú blížiť nové voľby a nič sa neudeje.

V materiáloch je mnoho vecí, ktoré neboli doteraz nikdy tak presne definované a z ktorých sa dá čerpať. Neviem, aká je šanca, že nová vláda bude stavať na Kalavskej dokumentoch, ale nástupcovia budú nútení s tým niečo robiť. Medzitým sa totiž intenzívnejšie rozbehne živelná stratifikácia, a to už bude zasahovať do charakteru zdravotníctva, čo bude negatívne ovplyvňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti hlavne v nemocničnej časti. Nová vláda sa problému určite nevyhne, tým som si na sto percent istý, problém sa sám od seba nevyrieši.