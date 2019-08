Polícia vyšetruje vraždu 37-ročnej ženy v Rimavskej Sobote, hľadá vražednú zbraň

Upozorňujeme občanov, že v prípade, ak by niekto našiel nôž, nech tento nález v žiadnom prípade nechytá, ale bezodkladne to nahlási na polícii. Do úvahy pripadajú s najväčšou pravdepodobnosťou úseky ulíc Rožňavská, Družstevná, Tompova, Šrobárova a Francisciho v Rimavskej Sobote, konkretizovala hovorkyňa. Podľa jej slov má ísť zrejme o kuchynský nôž s dĺžkou čepele 20 až 25 centimetrov, šírkou jeden až päť centimetrov.

Podľa doteraz vykonaného objasňovania je podľa polície zo spáchania skutku podozrivý 22-ročný Ján z Rimavskej Soboty. Polícia v noci na nedeľu po mužovi pátrala, pričom v tom čase prišla v skorých ranných hodinách informácia, že si sám privolal rýchlu zdravotnú pomoc, keďže mal bodné poranenie hrudníka. Po prevoze do nemocnice o pár hodín zomrel, dodala Kováčiková.

V obidvoch prípadoch bola nariadená súdna pitva. Prebiehajú procesné úkony, medzi nimi aj výsluchy svedkov a iné. Bližšie informácie k prípadu nateraz nie je možné poskytnúť, dodala hovorkyňa.