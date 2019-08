Smer sa opäť ohradil voči spájaniu s ĽSNS, vyhlásenie podpísal Fico aj všetci podpredsedovia

„Je zarážajúce, že v súvislosti so SMEROM – SD médiá pracujú s akýmikoľvek neoverenými, skreslenými a nepravdivými informáciami, len aby mu poškodili. Pokiaľ by lož šírená médiami bola pravdivá, dnes by vláda SR pracovala v nezmenenom zložení,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Vedenie strany v tom čase pracovalo s dvomi možnosťami: Prvou boli predčasné voľby plánované na 7. júla 2018 a druhou, pre ktorú sa osobne rozhodol vtedajší premiér Fico, bolo podanie demisie. „Čo umožnilo rekonštrukciu vlády SR a zachovanie stability existujúcej vládnej koalície. Súčasné obdobie potvrdzuje, že tento variant sa ukázal ako úplne správny,“ uvádza sa ďalej v stanovisku Smeru.

Vedenie strany ďalej uviedlo, že so znepokojením sleduje vývoj v mediálnej oblasti, „kde začína absolútne prevládať záujem zmeniť mocenské pomery v krajine za každú cenu a s použitím akýchkoľvek, často aj nelegálnych prostriedkov. Vlády na Slovensku sa musia meniť len na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb, a nie preto, že si to želajú niektorí majitelia médií a niektorí novinári,“ uviedol Smer.

Pod vyhlásenie sa podpísal predseda strany a bývalý premiér Robert Fico a podpredsedovia Peter Pellegrini, Richard Raši, Robert Kaliňák, Peter Žiga a Juraj Blanár.

Strana ĽSNS mala byť zárukou pre záchranu Ficovej vlády. Marian Kočner im mal vybaviť, že ich Najvyšší súd SR neoznačí za fašistickú stranu, informoval portál aktuality.sk. Threema odkrýva, že Robert Fico a jeho vláda mohli po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej – teda v čase masových protestov – počítať s podporu Kotlebovej strany. Marian Kočner v komunikácii s Alenou Zsuzsovou spomína aj to, kto má mať vplyv v ĽSNS.

