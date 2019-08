Skončia sa voľby patom?

Preferencie strán pol roka pred parlamentnými voľbami ukazujú, že vytvorenie vlády môže závisieť od rozhodnutia jednej menšej strany, upozorňuje sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. "Vidíte aj podľa rozloženia kresiel, že bez povedzme strany Sme Rodina dnes ani jedna ani druhá strana nedokáže postaviť parlamentnú väčšinu," komentoval Slosiarik pomery v koalícii a opozícii v závislosti od výsledkov prieskumu preferencií politických strán. Sme Rodina Borisa Kollára má pritom v prieskume len 6,6 percenta, čo je "až" siedme miesto za Smerom, PS/Spolu, ĽSNS, SaS, KDH a SNS. Do parlamentu by sa dostalo ešte OĽaNO a strana Za ľudí.

VIDEO: Aké šance má pol roka pred voľbami Smer, PS/Spolu, ĽSNS, SaS, KDH, SNS, Sme rodina, OĽaNO, Za ľudí alebo projekty Chmelára, Druckera či Harabina? Dozviete sa vo videu TV Pravda.

Keby sa konali voľby tento víkend, do parlamentu by sa podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Focus dostalo až deväť strán. Napriek miernemu poklesu oproti začiatku auguste ostáva najsilnejšou stranou aj naďalej vládny Smer s takmer 21 percentami. „Tento pokles Smeru nemožno jednoznačne interpretovať ako dôsledok vecí, ktoré sa valia z Threemy. Zatiaľ sa to nejak výrazne neprejavilo,“ vysvetľuje riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik dosahy zverejňovania Kočnerových správ.

Ako najväčšie prekvapenie vníma Slosiarik mierny nárast druhého najpopulárnejšieho politického subjektu – koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu. „Čakal som ako sa voliči postavia k drogovým videám predsedu Trubana. Zdá sa, že to ten strane preferenčne nijako neublížilo. Očakával som nejaký prepad možno na 12 percent, ale najdôležitejšie je pre voličov PS/SPOLU asi dosiahnutie nejakej zmeny,“ interpretuje Slosiarik výsledky prieskumu.

Kým na začiatku júna namerala agentúra Kiskovej ohlasovanej strane až 6,2 percentnú podporu, počas leta sa mu napriek spusteniu bilboardovej kampane nepodarilo tento výsledok udržať. Napriek rastu z 5 na 5,5 percenta stále nedosahuje čísla, ktoré by mu pomohli naplniť premiérske ambície. „Dnes sú tie šance skôr nižšie. V prípade, že by nakoniec vznikla nejaká koalícia PS/Spolu a Kiskovej Za ľudí, tak by tie šance rástli,“ domnieva sa riaditeľ agentúry.

Kiskovi sa už pred oznámením o založenia strany pripisovali premiérske ambície. Časť voličov však kritizuje jeho kauzy a to daňový škandál a pozemkovú kauzu, ktoré Kiska doteraz nevysvetlil. Obe kauzy vyšetruje polícia ako podvod a čaká sa či bude niekto obvinený.

V prípade KDH Slosiarik dáva veľké šance sa vrátiť do parlamentu. „Je to potvrdenie, že spojenie s progresívcami nebolo pre KDH zlé,“ poukázal sociológ, ktorý ale upozorňuje, že boj o konzervatívneho voliča bude ešte silnieť.

Naopak líder hnutia OĽaNo Igor Matovič bude podľa Slosiarika hľadať zaujímavé tváre z regiónov, ktoré obyčajných dostanú zo zóny ohrozenia, kde sa dostali aj po odchode svojej druhej najvýraznejšej tváre Veroniky Remišovej.

Agentúra Focus uskutočnila prieskum v dňoch 13.8. – 19.8.2019 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1010 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

V predošlom prieskume získal Smer 21,8% a koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia 14%. Tento prieskum sa uskutočnil v dňoch 1.8. – 7.8.2019.