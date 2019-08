Kočnerova Threema: Obhajobu Ruska mal platiť Haščák

Podľa správ z Threemy mu zrejme chceli pomôcť vo veci objednávky vraždy Silvie Volzovej. Informuje o tom Denník N.

Pavol Rusko je momentálne obžalovaný v kauze falšovania zmeniek voči televízii Markíza a v prípade objednávky vraždy Silvie Volzovej. Pre Kočnera a šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka bol Rusko dôležitý preto, že by mohol byť potenciálnym svedkom v kauzách, ktoré sa týkali ich dvoch. V prípade Kočnera ide o sfalšované zmenky a v prípade Haščáka o korupčnú kauzu Gorila, ktorá sa vyšetruje už osem rokov a súvisí s podozreniami, že korumpoval politikov a verejných činiteľov.

Komunikácia Kočnera s Haščákom, ale aj Kočnera s Alenou Zsuzsovou ukazuje, že obaja spolu riešili, aby proti nim Rusko nesvedčil a zrejme v súvislosti s ním podnikali aj nejaké kroky a finančné opatrenia – zohnali a zaplatili mu právnika Mareka Paru. Ruska zatkla polícia v nákupnom centre Eurovea v pondelok 23. októbra 2017. Bol to v tom čase neočakávaný zásah. Písalo sa o ňom ako o podozrivom z viacerých ekonomických trestných činov, vražda sa však v súvislosti s ním nespomínala.

Problémy Pavla Ruska nevyhovovali ani Marianovi Kočnerovi. Len tri mesiace pred zatknutím vo veci objednávky vraždy Volzovej sa ukázalo, že podal na súdy žaloby práve voči Ruskovi a následne televízii Markíza v kauze zmenky. Žiadal vyplatiť 69 miliónov eur. Bývalý riaditeľ televízie podľa neho podpísal zmenky v roku 2000. Až do podania žaloby o takomto záväzku nikto okrem nich dvoch nevedel a nepočul a neexistoval o nich ani záznam v účtovníctve Markízy. V kauze od začiatku existuje podozrenie, že Kočner využil situáciu, keď sa Rusko dostal do veľkej finančnej krízy a prišiel aj o bývanie. On ho zachránil a nahovoril ho na podvod. Ak by Rusko túto verziu priznal na súde, Kočner by nemal žiadnu šancu.

Kočner krátko po zatknutí Ruska napísal Zsuzsovej: “Čo hovoríš na Slinu?” Tak prezýval Ruska nielen v komunikácii so Zsuzsovou, ale aj so Štefanom Ághom, ďalším obvineným v kauze zmenky. Zsuzsovej sa zdalo, že Rusko si Volzovej vraždu naozaj mohol objednať. Kočner ju presviedčal, že nie, že on vie, ako to bolo: “Ona chcela dať zaj…ť jeho,” napísal Kočner a pokračoval: “Má môjho (najlepšieho) právnika. Niečo mi tam smrdí.” Ruska v prípade objednávky vraždy zastupuje Marek Para. Tento advokát vo veci objednávky vraždy Jána Kuciaka zastupuje aj Kočnera.

Zsuzsová odpovedala: “On už je príliš veľká investícia, aby si ho v tom nechal a druhá vec, nečudujem sa, že ti smrdí niečo, lebo ja by som mu nedokázala veriť.” Kočner ju upokojoval, že to bude OK. ”Tak nejak. Aby ho tlačili k tomu, že to nepodpísal dobrovoľne. Preto je tam môj právnik. Aby ho nedotlačili k nejakej ko…e,” písal Kočner. Rozoberali potom spolu, či Pavol R. pôjde do väzby alebo nie. “Ako to vyzerá, pustia ho?” pýtala sa Zsuzsová v stredu 25. októbra 2017. “Riešime. Neviem. Dostane nového vyšetrovateľa… Takého, čo mu nebude klásť kok…é otázky,” odpovedal on.

Vo štvrtok 26. októbra 2017 Ruska predvádzali kukláči na Okresný súd Bratislava II. Súd rozhodol, že pôjde do väzby. Kočner krátko na to písal: “Klídek. Znáša to skvele. Sudca neuznal útekovú väzbu, len ovplyvňovanie svedkov. To je dobrá východzia pozícia pre odvolanie.” Na druhý deň v piatok 27. októbra 2017 letel Kočner podľa správ v Threeme na dovolenku do Dubaja. V sobotu 28. októbra ráno napísal, že prípad Ruska už prebral aj so šéfom Penty Haščákom. “Pôjde domov. Čoskoro. A vieš, kto to všetko zaplatí? Právnika, čapice, sudcov, prokurátora? Aby bol Pali ticho. Ja nie. S Haščákom som to včera preberal v lietadle. Strašne som ho vystrašil. Ďakoval za moju predvídavosť, že som tam dal právnika… A kúpi zmenky…, napísal Kočner. Označenie “čapice” v správach patrilo policajtom.

Šéf Penty na otázky, či letel s Kočnerom v tom čase v lietadle, či sa v ňom rozprávali o Ruskovi a či sa finančne podieľal na jeho obhajobe, neodpovedal a odkázal na jeho nedávny rozhovor pre portál Aktuality. Poprel, že by Kočnerovi sľúbil, že kúpi zmenky.

Vyšetrovanie vraždy Kuciaka ukázalo, ako si v januári 2018 k tomuto prípadu ešte písali. „Inak pracujem na odj…ní čuráka,“ písal Haščákovi Kočner a ten mu odpovedal: „Povieme si, keď budeme spolu.“ Haščák si najprv na správu nevedel spomenúť, ale potom v rozhovore pre Aktuality.sk povedal, že sa zrejme bavili o vyšetrovateľovi Kyselicovi. Priznal to po tom, čo dostával otázky, či v správach išlo o odstránenie Kuciaka. Haščák hovoril, že radšej bude žiť s imidžom korupčníka, ale s vraždou nemá nič spoločné.

Právny zástupca Volzovej Roman Kvasnica si spomína na tlaky vo vyšetrovaní. “Môžem potvrdiť, že v tom čase sme sa dozvedeli, že na vyšetrovateľa magistra Kyselicu je zo strany jeho nadriadených vyvíjaný určitý nátlak, aby tím Gorila nevyšetroval trestnú činnosť Pavla R. súvisiacu s objednávkou vraždy. Zároveň, pokiaľ si dobre pamätám, boli snahy, aby sa vyšetrovanie viedlo úplne opačným smerom, a to tak, že moja mandantka si objednala vraždu Pavla R. K tomuto neexistoval žiaden dôkaz, iba tvrdenie niektorého z obvinených,” hovorí Kvasnica. Kyselica podľa neho tlakom odolával a vyšetrovanie sa skončilo podaním obžaloby.

