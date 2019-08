Pellegrini v stredu povie, či ostáva v Smere

Pellegrini sa napríklad vyslovil proti tomu, aby bol bývalý policajný prezident Tibor Gašpar súčasťou kandidátky Smeru do budúcoročných parlamentných volieb. Urobil tak napriek tomu, že Fico Gašpara na kandidátke nepotvrdil ani nevylúčil.

Premiér sa postavil aj za ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, keď sa rozhodla, že reforma nemocníc pôjde cez ústavný zákon, hoci sa na tom v júli dohodla s Ficom.

Keď sa začiatkom augusta prevalila komunikácia Mariana Kočnera z aplikácie Threema, ktorá naznačuje, že kontroverzný podnikateľ a jeho ľudia mali mať vplyv na orgány činné v trestnom konaní a malo im záležať na tom, aby sa Smer udržal pri moci, Fico označil zverejnenie správ ako chabý pokus prekryť priznanie šéfa Progresívneho Slovenska Michala Trubana k užívaniu drog, Pellegrini skonštatoval, že zverejnené informácie vnímal s veľkým znepokojením a policajtom, prokurátorom a sudcom vyjadril podporu pri čestnom výkone ich práce.

Vzťahy medzi Ficom a Pellegrinim zaškrípali aj vo februári, keď poslanecký klub Smeru sabotoval voľbu sudcov Ústavného súdu. Pellegrini nešetril kritikou do vlastných radov.

V máji zase premiér otvorene napomenul poslanca Smeru Ľuboša Blahu za jeho vyjadrenia na Facebooku o Európskej únii. Fico sa, naopak, Blahu vždy zastával. Keď sa o niekoľko dní neskôr ozvala košická odnož Smeru s kritikou Fica, Pellegrini skonštatoval, že je potrebné v strane diskutovať.

Dvaja najsilnejší muži Smeru sa stretli v centrále Smeru minulý v pondelok. Za zavretými dverami sa zhovárali sa viac ako hodinu a pol. O výsledku verejnosť neinformovali.

O Pellegriniho ďalšom pôsobení v politike sa špekuluje už dlhšie. V kuloároch sa objavujú reči o jeho odchode zo Smeru a o posilnení pripravovanej strany exministra vnútra a zdravotníctva Tomáša Druckera.

Podľa politického analytika Jána Baránka nie je zatiaľ odchod Pellegriniho ani reálny, ani nereálny. „Myslím si, že je to zatiaľ v štádiu nerozhodného,“ odhaduje analytik s dôvetkom, že ak by premiér predsa len stranu opustil, malo by to na Smer negatívny dosah.

Darina Malová z Katedry politológie Univerzity Komenského pre Pravdu pred časom uviedla, že je ťažké predvídať, ako sa to celé skončí a či Pellegrini v Smere zostane. „U nás je to tak, že život strán a ich pokračovanie záleží od ich lídra. Tam vidím riziko pre Pellegriniho a iných podobne zmýšľajúcich. Fico zatiaľ nevyslal žiadny signál, že by chcel stranu prenechať iným," povedala politologička.