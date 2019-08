Laluha: Socializmus s ľudskou tvárou pochovali v auguste 1968 ruské tanky

Čo pre vás znamená dátum 21. august 1968? "Stratu ilúzií, že si môžeme sami v malej krajine urobiť poriadok a žiť tak, ako by nám vyhovovalo. To bola vec nezávislých vonkajších faktorov, ktoré zadusili obrodný proces, ktorý chcel humanizovať systém, v ktorom sme žili, " hovorí historik profesor Ivan Laluha o vpáde vojsk štátov Varšavskej zmluvy do Československa. Ten znamenal vyše 20 rokov okupácie, ktorá výrazne ovplyvnila aj náš vzťah k súčasnému Rusku.