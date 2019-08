Baránek: Pellegriniho pozícia v Smere sa posilnila

Pellegrini vo vláde zostáva, Kalavská tiež. Nebol konflikt vo vládnej strane až taký vážny, ako sa pôvodne javilo podľa uniknutých informácií?

Nemyslím si, že sa nič nedialo. To, čo nám politici hovoria na kameru, do mikrofónu a médiam, je jedna, virtuálna realita. Druhá vec je, čo naozaj bolo v zákulisí. A že sa niečo dialo, je stopercentné, inak by Fico nepovedal to, čo povedal. A povedal, že nikde nie je napísané, že on musí byť prvý, teda že nemusí viesť kandidátku. Takže momentálne by som to čítal tak, že Fico zásadne ustúpil v tejto veci a následovalo vyjadrenie Pellegriniho, že on ostáva a že nič sa nedeje. Keď si tieto udalosti spojíme, tak jasne nám z toho vyplynie, že jednoducho prijali kompromis.

Aká je teraz pozícia Pellegriniho v Smere?

Posilnila sa. Tým Ficovým vystúpením sa jeho pozícia posilnila. To je jednoznačné.

Ako si vysvetľujete kroky ministerky Kalavskej, keď na vládu predložila obyčajný zákon, hoci predseda Smeru Robert Fico vyhlásil, že v takej forme reformu nepodporia?

Na prvý pohľad to vyzerá tak, že si z Fica akoby nič nerobili. Bez ohľadu na to, čo on hovorí, si ministerka urobí svoje. Čiže tam stále niekde drieme istý kompetenčný spor, tak by som to nazval. Ona je skrátka ministerka a Fico už nie je premiér. Môžme sa teraz baviť o straníckej poslušnosti, ale to len potvrdzuje tú moju predchádzajúcu odpoveď, že niečo sa v Smere určite dialo a celé to nebolo len tak. Toto by som dal do kontextu. Určite mali nezhody a kompetenčné spory, lebo som presvedčený o tom, že Fico svojím odchodom z postu premiéra neprestal hovoriť do činnosti vlády, aj keď, samozrejme, v zákulisí. Zrejme toto bola jedna z vecí, o ktorej si myslím, že diskutovali. No a kompetečný spor môže byť aj v tom, že napriek Ficovi to Kalavská nakoniec predložila.

Podarí sa Kalavskej za mesiac presvedčiť poslancov, aby podporili jej reformu? Bude presviedčať hlavne poslancov Smeru?

Tento odklad je skôr na to, aby sa dohodol Pellegrini s Ficom, od Kalavskej to už nezávisí.

Je možné, že Fico ustúpi od svojej požiadavky, aby reforma prešla ako ústavný zákon?

Dnes sa to naozaj nedá vylúčiť, ale na to sa ani netreba spoliehať. Je to úplne otvorené.

Dovládne súčasný kabinet do riadneho termínu parlamentných volieb?

Určite. V akej podobe, to je jedno. Aj keby dovládol v demisii, tak ako Radičovej vláda. Dnes už nemá zmysel baviť sa o predčasných voľbách. Na druhej strane nikdy nehovor nikdy, ale už ani termíny nevychádzajú. Už je to jedno a bol by to zbytočný zmätok.

