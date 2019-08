Kalavskú čaká reparát

„Pre mňa je tu stále nádej, že projekt žije a má nádej byť schválený,“ zdôraznila po rokovaní kabinetu Kalavská. Tím analytikov z rezortu zdravotníctva aj financií na zmene pracoval tri roky. Ministerka má teraz mesiac na to, aby presvedčila poslancov o dôležitosti. „Budem presviedčať všetky parlamentné politické subjekty, aby zahlasovali za dobrú zmenu, a teda oslovím aj stranu Smer,“ dodala. Práve Robert Fico, predseda najsilnejšej koaličnej strany, opätovne zdôraznil, že ak reforma nepôjde formou ústavného zákona, strana ju nepodporí. Kalavská však prišla s obyčajným zákonom. „Nepredloženie ústavného zákona nebolo nedodržanie dohody, ale technicky to nebolo možné, nevedeli sme to dať do ústavného zákona,“ vysvetlila ministerka.

V reformnom balíku sú novely aj ďalších zákonov – okrem zdravotníckych aj sociálnych právnych predpisov. Ministerka bude obhajovať pasáž o reforme nemocníc, ktorej sa novela o poskytovateľoch dotýka najmenej v troch článkoch.

Možnosť demisie Kalavská zatiaľ odmieta. „Ak niekto očakáva odo mňa politické divadlá a tanečky, to vám neviem ponúknuť,“ dodala. Zdôraznila, že zmenám sa nemocnice nevyhnú. Rozdiel však bude, či ich bude mať pod kontrolou štát, alebo budú prebiehať živelne.

Peter Visolajský z Lekárskeho odborového združenia sa obáva, že ministerka nebude úspešná ani v septembri. Problémom je, že reformu predkladá tesne pred voľbami. „Vtedy sa takáto vec nepredkladá, pretože pre vládnu stranu, akákoľvek by bola pri moci, je to riziko poklesu preferencií,“ mienil Visolajský. Podľa neho sa novela stane politicky nepriechodnou.

Rezort zdravotníctva predstavil koncepciu reformy nemocníc minulý rok. Jej výsledkom bude reprofilácia nemocníc podľa kritérií kvality, ktoré nastaví štát. V nich určí, za akých podmienok môže určité oddelenie kvalitne fungovať a kedy už nie. V praxi tak dôjde k rušeniu oddelení alebo k ich zmene na iné.

Nemocnice by sa zároveň mali rozdeliť na tri typy, lokálne, regionálne a národné. V lokálnej nemocnici by sa mal každý pacient dostať k akútnej zdravotnej starostlivosti do 30 minút od svojho bydliska. Tie budú musieť mať interné oddelenie, chirurgiu, ARO, pediatriu ako lôžkové oddelenia. Tak isto gynekológa a neurológa, a to buď v ambulancii, alebo ako lôžkové oddelenie.

V regionálnych nemocniciach bude viac špecializácií – napr. kardiológia, traumatológia. Najvyšším typom nemocnice bude národná, ktorá bude poskytovať najkomplexnejšie úkony ako neurochirurgiu alebo plastickú chirurgiu.

Ak Kalavskej reforma prejde parlamentom, platiť by mala od januára 2024, do praxe bude nabiehať do roku 2030.

Vývoj konfliktu o reformu nemocníc Predseda strany Smer Robert Fico vyzval začiatkom júla ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nom. Smer), aby mu vysvetlila podstatu stratifikácie nemocníc. Vyhlásil, že ak sa ukáže, že reforma spôsobí zánik nemocníc a oddelení, ako politický líder strany si to na zodpovednosť nevezme. Kalavskej reformné zákony boli v tom čase po pripomienkovaní.

Kalavská a Fico sa stretli v polovici júla. Dohodli sa, že ministerka predloží reformu cez ústavný zákon, na čo treba aj hlasy opozície. Pred stretnutím ministerka pripustila podanie demisie, ak neprejde jej návrh stratifikácie v parlamente.

O mesiac neskôr, v polovici augusta, Kalavská naznačila, že ústavný zákon nepredloží a reforma pôjde cez obyčajný zákon, ako to pôvodne pripravil jej tím. Premiér Peter Pellegrini (Smer) ju podporil. Fico im odkázal, že klub Smeru v parlamente tento návrh nepodporí.

Kalavská v stredu predložila do vlády reformu cez obyčajný zákon, kabinet však neschválil všetky časti. Základné paragrafy, ktoré sa týkajú nemocníc, sú vyčlenené. Ministerka ich bude vysvetľovať poslaneckým klubom a hľadať u nich podporu. Fico opäť pripomenul, že na takúto zmenu treba širokú spoločenskú dohodu, a teda aj zhodu naprieč politickým spektrom.

