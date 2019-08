Fico stále odmieta navrhnutú reformu nemocníc, s riešením vlády je spokojný

S riešením vlády je Fico spokojný. Kabinet nateraz reformu zdravotníctva neschválil. Odobril len čiastkové opatrenia, napríklad dlhodobú starostlivosť o chorých.

Stratifikácia podľa Fica nie je dostatočne pripravená ani po odbornej stránke, čo podľa neho tvrdia aj samotní odborníci. „Čo nie je podľa nás dobre pripravené, na čom nie je dohoda, nemôže ísť ani do parlamentu,“ vyhlásil.

Fico žiadal prijať reformu ako ústavný zákon. Naďalej si myslí, že ide o najlepšie riešenie. „Je to racionálne politické riešenie,“ vyhlásil s tým, že takto by sa ukázal aj skutočný úmysel opozície. Časť z nej hovorí, že by reformu podporila. Fico jej však neverí. V prípade ústavného zákona by totiž bolo potrebných 90 poslaneckých hlasov, čiže aj hlasy opozície.

Vláda zatiaľ reformu zdravotníctva, tzv. stratifikáciu, neschválila. Téma reformy však uzatvorená nie je. Kalavská sa ešte má pokúsiť nájsť široký konsenzus s politickými stranami, ktorý je nevyhnutný na prijatie takejto reformy. Čas má do konca septembra. Ministerka návrh reformy pôvodne predložila ako novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Predseda strany Smer dal šéfke rezortu podmienku, že takáto zmena sa musí realizovať formou ústavného zákona. Kalavská povedala, že to neurobí, predložila pôvodný návrh. Fico Kalavskej tiež odkázal, že ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať nad svojou politickou budúcnosťou a zopakoval, že Smer reformu v podobe obyčajného zákona nepodporí.

Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Cieľom je podľa ministerstva zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.