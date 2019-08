Threema: Policajti mali Kočnerovi donášať informácie o jeho kauzách aj Kuciakovej vražde

Niekto mu vynášal aj podrobnosti o vyšetrovaní vraždy novinára. Informuje o tom Denník N.

Kočner 14. mája 2018 tesne po polnoci napísal Alene Zsuzsovej: „Ráno dôjdu pandle na návštevu hľadať zmenky. P..u nájdu, dajú si kaffe a pôjdu do p..e. Takže sa možno chvíľu nebudem hlásiť. Ale kľud, všetko je pod kontrolou.“ Policajtov volal Kočner „pandle“ alebo „čapice“. Zsuzsovú akýkoľvek záujem novinárov alebo polície o Kočnera rozrušil, on ju upokojoval. „Ale samozrejme, že hlásenie o akcii prišlo.“ Písal jej aj skoro ráno po šiestej. „Všetko bude OK. Sme nachystaní.“ Ozval sa aj tesne pred ôsmou. „Všetko vyriešené, na domovku nemali odvahu. Len mi zavolali, že mám dôjsť do firmy, že mi chcú niečo doručiť. Amatéri.“

Ráno 14. mája policajti naozaj navštívili Kočnera vo firme. Prišli s príkazom na vydanie veci, teda zmeniek, ktoré sú podľa polície falošné. Kočner povedal, že zmenky im nedá a ani ich nemá. V tejto veci vtedy bolo ešte len začaté stíhanie a nebol ešte nikto obvinený. V súčasnosti už o Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi v tomto prípade rozhoduje súd. „Prokurátor ani v tomto konkrétnom prípade a ani v iných obdobných prípadoch nemá bližšie poznatky o možnom úniku informácií,“ povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Kočner mal záujem diskreditovať aj vyšetrovateľa Lásku. „Nezistil si asi nič k tomu Láskovi,“ písal Norbertovi Bödörovi. „Nie zatiaľ,“ odpovedal Bödör. Podobne sa Kočner zaujímal aj o vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu, ktorý má na stole prípad objednávky vraždy Pavlom Ruskom. „Máme niečo na Kyselicu?“ pýtal sa Bödöra. Bödör je príbuzný bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, na večierky firmy Bödörovcov Bonul chodí aj bývalý premiér Robert Fico.

Tesne po vražde novinára a jeho snúbenice začali médiá ako jedného z hlavných podozrivých spomínať aj Kočnera. Jánovi Kuciakovi, ktorý o jeho podozrivých obchodoch písal, sa predtým vyhrážal. Polícia vypočula Kočnera už v deň, keď sa dostalo na verejnosť, že Kuciaka zavraždili, to však potom bolo na dlhšie obdobie všetko. „Už som doma. Čapice poobdivovali Bentley a pokecali sme,” písal Kočner 26. februára Zsuzsovej. Vraj sa mu ospravedlňovali, že ho musia vypočuť, lebo novinári by ich inak zlynčovali.