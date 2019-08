Fico nachytal novinárov, že majú na Kočnerove správy dvojaký meter

"Objavili sa informácie, že pán, ktorý sedí vo väzbe a ktorý rozbúril hladinu na Slovensku, chcel mať významné osobnosti na kandidátke svojej strany a to Zuzulovú, Cibulkovú a Sagana. No vidíte a smejete sa, teda to nie je pravda. Ale trepne nejakú blbosť na Smer, tak je to automaticky pravda," povedal dnes pred novinármi Robert Fico.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda ako Fico nachytal novinárov.

Kočner a Zsuzsová vo svojich diskusiách, ktorých prepisy unikli na verejnosť, často hovorili o založení Kočnerovej strany Cieľ. Neskôr obvinený Kočner sa ešte začiatkom roka 2018 pochválil Zsuzsovej, že do projektu chce zapojiť známe športovkyne. Poukázal na to portál aktuality.sk. „Mám Zuzulovú, Cibulkovú a chcem zmáknuť Sagana; Slovensko do CIEĽA,“ mal napísať Zsuzsovej Kočner.

Fico dnes vyčítal novinárom, že tomu neveria a smejú sa z toho, ale tomu, že Kočner mal vplyv na Smer už veria. Podľa Fica bol Kočner chvastúň a v skutočnosti nemal žiaden vplyv na Smer. V zverejnenej komunikácii sa napríklad chválil, že stranu Cieľ mu pomôže založiť podpredseda Smeru Robert Kaliňák. "Kali to rieši. On mi včera volal!!!“ presviedčal kumpánku. „Ooooha, to už čo je. Si vážny frajer. Ave Ty,“ odpísala mu. Viaceré médiá a opoziční politici to prezentovali ako dôkaz toho, že Kočner bol v kontakte s Kaliňákom a stranou Smer. Kaliňák to však poprel.

Kaliňák povedal, že s Kočnerom nikdy netelefonoval. „To, že niekto niečo takéto rozpráva, čo ste to nikdy nezažili, že niekto machruje pred nejakou babou, s tým ja nič neurobím. Ale fakty hovoria jasnou rečou. Platí, že jediný s kým sa stretával aktívne, a sú o tom dôkazy, bola opozícia, proste pán Sulík," dodal Kaliňák. Kočner sa s Richardom Sulíkom (SaS) stretával pravidelne. Okrem toho sa mal Kočner stretnúť aj s Igorom Matovičom (OĽaNO).

Kočner sa v správach chválil Zsuzsovej aj tým, že sa na Maledivách stretol so šéfom Mostu – Híd Bélom Bugárom a mal s ním rokovať o budúcnosti koalície po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Zsuzsová bola z údajného rokovania Kočnera s Bugárom nadšená. Bugár však povedal, že k žiadnemu rokovaniu nedošlo a ako svedka na dané tvrdenie má manželku, ktorá s ním bola na dovolenke.

Kontakt s Kočnerom odmietol aj líder SNS Andrej Danko. „Petra Tótha a ani pani Alenu Zsuzsovú som nikdy v živote nevidel. S Marianom Kočnerom som sa videl jediný raz v živote, a to približne v roku 2014, tak ako aj s Borisom Kollárom, keď obaja prejavovali záujem o politiku. Oboch som odmietol, tak ako aj ich ponúkanú pomoc,“ uviedol Danko.

Zverejňovanie správ z komunikácie Kočnera a Zsuzsovej je súčasťou politického boja pred budúcoročnými voľbami, ktoré majú byť na konci februára 2020. Opozícia obviňuje vládu z prepojenia na mafiu. Koalícia to odmieta a považuje to pred voľbami za účelové.

Predstavitelia Smeru upozorňujú, že za ich vlády aktuálne Marian Kočner a aj Zsuzsová sedia vo väzení. Obaja sú obvinení z účasti na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Novinár písal o aktivitách Kočnera.