Inšpekcia Ministerstva vnútra rieši vynášanie informácií Kočnerovi policajtmi

Denník N zverejnil vo štvrtok časť komunikácie väzobne stíhaného podnikateľa, ktorá naznačuje, že z prostredia polície mohol mať informácie o svojich kauzách aj o vražde Jána Kuciaka. Komunikácia cez aplikáciu Threema podľa denníka ukazuje, že Kočner mal informáciu aj o tom, že bude mať vo firme policajnú raziu. Niekto mu vynášal aj podrobnosti o vyšetrovaní vraždy novinára.

Marian Kočner 14. mája 2018 tesne po polnoci napísal Alene Zsuzsovej: „Ráno dôjdu pandle na návštevu hľadať zmenky. P..u nájdu, dajú si kaffe a pôjdu do p..e. Takže sa možno chvíľu nebudem hlásiť. Ale kľud, všetko je pod kontrolou.“ Policajtov volal Kočner „pandle“ alebo „čapice“. Alenu Zsuzsovú akýkoľvek záujem novinárov alebo polície o Kočnera rozrušil, on ju upokojoval. „Ale samozrejme, že hlásenie o akcii prišlo.“ Písal jej aj skoro ráno po šiestej. „Všetko bude OK. Sme nachystaní.“ Ozval sa aj tesne pred ôsmou. „Všetko vyriešené, na domovku nemali odvahu. Len mi zavolali, že mám dôjsť do firmy, že mi chcú niečo doručiť. Amatéri."

Tesne po vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice začali médiá ako jedného z hlavných podozrivých spomínať aj Kočnera. Jánovi Kuciakovi, ktorý o jeho podozrivých obchodoch písal, sa predtým vyhrážal. Polícia vypočula Kočnera už v deň, keď sa dostalo na verejnosť, že Kuciaka zavraždili, to však potom bolo na dlhšie obdobie všetko. „Už som doma. Čapice poobdivovali Bentley a pokecali sme,” písal Kočner 26. februára Zsuzsovej. Vraj sa mu ospravedlňovali, že ho musia vypočuť, lebo novinári by ich inak zlynčovali.