Most-Híd pôjde do volieb s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou

Strany Most-Híd a Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDSZ-MKDA) pôjdu do volieb v roku 2020 spoločne. Na rokovaní sa na tom dohodli predstavitelia oboch strán. Zhodli sa na tom, že zabezpečenie efektívnej parlamentnej reprezentácie južných regiónov a Maďarov na Slovensku je dôležité.

Republiková rada strany Most-Híd v júni rozhodla, že strana svoju kandidátku otvorí tým stranám a politickým subjektom, ktoré vyznávajú podobné hodnoty ako Most-Híd a zastupujú záujmy regiónov a národnostných menšín.

„Považujeme za mimoriadne dôležité, aby národné a kresťanské hodnoty mali svoje zastúpenie aj v slovenskom parlamente. Preto sme od začiatku rokovaní trvali na tom, aby si MKDSZ-MKDA aj v prípade spoločnej kandidátky zachovala svoju identitu,“ vyhlásil predseda MKDSZ-MKDA Csaba Fehér. Delegácie oboch strán budú o tejto dohode informovať republikové rady v nasledujúcich dňoch.

Vládna strana Most-Híd by sa podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus nedostala do parlamentu. V prieskume, ktorý agentúra realizovala 13. až 19. augusta, získal Most-Híd 4,3 percenta hlasov. Ďalšiu stranu reprezentujúcu maďarskú menšinu SMK by volilo 3,5 percenta opýtaných.