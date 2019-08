Farmári z protestov začnú od septembra zbierať podpisy na registráciu strany

Nespokojní poľnohospodári z "traktorových protestov" zakladajú politickú stranu Máme toho dosť! Ako ďalej informovali zástupcovia farmárov, v septembri začínajú so zberom podpisov na jej registráciu.

„Nechceme byť však len agrárnou stranou, ale chceme osloviť všetkých, ktorí toho majú ozaj dosť v tomto štáte, čo sa týka korupcie, nefunkčného zdravotníctva, súdnictva, školstva, drancovania lesov a podobne,“ uviedol člen prípravného výboru vznikajúcej strany Patrik Magdoško. Ďalšími členmi prípravného výboru sú farmári František Oravec a Jaroslav Jánoš.

Oravec zdôraznil, že poľnohospodári sa chcú zamerať na agroproblematiku, ochranu životného prostredia, lesov, vôd, ale i ďalšie témy celospoločenského významu s dôrazom na boj proti korupcii. S farmármi spolupracujú aj ich maďarskí kolegovia z juhu, ktorí podľa nich tiež dlhodobo poukazujú na neriešené problémy v agrosektore. „Sme otvorení spolupráci so všetkými iniciatívami, ktoré v poslednom období prejavovali nevôľu s týmto systémom na Slovensku. O podrobných plánoch a našich chystaných krokoch sa vyjadríme začiatkom septembra na samostatnej tlačovke,“ doplnil Jaroslav Jánoš.

Iniciatíva poľnohospodárov ešte minulý týždeň deklarovala, že má záujem, aby sa niektorí jej členovia uchádzali o zvolenie do Národnej rady SR už v najbližších voľbách v roku 2020. Považuje to za najlepší spôsob na presadzovanie a ochranu záujmov malých a stredných farmárov na Slovensku. Magdoško vtedy potvrdil, že o možnej spolupráci rokovali so štyrmi politickými subjektmi – Sme rodina, Za ľudí, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH).