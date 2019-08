Leto sa rozlúči grandióznym finále

VIDEO: Pozrite si videopredpoveď počasia TV Pravda s meteorológom Danielom Cibulom na víkend s výhľadom na ďalšie dni.

Aj týždeň, ktorý sa práve končí, možno označiť za typicky letný. Na najteplejších miestach teplomer ukazoval dosť vysoko nad tridsať. V pondelok v Mužle na juhu Podunajskej nížiny namerali 34, v utorok v Somotore na juhu Východoslovenskej nížiny 34,6, v stredu v Rimavskej Sobote 33,8 stupňa. Vo štvrtok to bolo už citeľne menej, v Dudinciach a Orechovej, ktorá leží na krajnom východe Slovenska, mali len 28,2. „Stále sú to však štandardné letné hodnoty,“ hovorí klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Otepľovanie z piatka bude pokračovať aj cez víkend, na niektorých miestach by mohlo byť opäť aj vyše 30 stupňov. Taký by mal byť aj celý nasledujúci týždeň. „Hoci to bude posledný augustový týždeň, na najteplejších miestach by sme mali zaznamenať tropické hodnoty,“ pokračuje klimatológ. Podľa neho sa tak môže stať, že na niekoľkých meteorologických staniciach bude tohtoročné leto najteplejšie v histórii meraní.

Rovnako na niektorých staniciach august predbehne júl vo výške priemernej mesačnej teploty. Príkladom môže byť Hurbanovo v komárňanskom okrese, kde priemerná teplota od 1. do 22. augusta dosiahla 22,7, a júlová priemerná teplota 22,6 stupňa. Faško upozorňuje, že do konca mesiaca je týždeň a veľa bude závisieť od oblačnosti. Ak jej bude viac, teplota v noci výrazne neklesne, a to posunie priemernú mesačnú teplotu hore. Ak však bude jasno, noci sa koncom leta už môžu ochladzovať.

Hoci sa dovolenkový čas chýli ku koncu, počasie má prejavy typické pre vrcholné leto. „Myslím si, že horúčavy sa pominú až začiatkom septembra, na najteplejších miestach však bude viac ako 25 stupňov,“ mieni Faško.

K horúčavám sa pridružia aj búrky. „V tomto týždni, v stredu a vo štvrtok, na niektorých miestach veľmi veľa pršalo. V stredu v Stratenej – Dobšinskej ľadovej jaskyni napršalo 56, v Telgárte 47, Hrabušiciach 34 a vo Vernári 31 milimetrov. Vo štvrtok sa búrky vyskytovali na juhu stredného Slovenska a v noci na piatok aj vo východných častiach Podunajskej nížiny. V Špaňom laze v okrese Veľký Krtíš spadlo 55, v Ľuboreči v okrese Lučenec 44 a v Stredných Plachtinciach vo Veľkokrtíšskom okrese 34 milimetrov. V Podunajskej nížine napríklad v Žihárci v okrese Šaľa napršalo 29 a v Dudinciach 27 milimetrov,“ vyratúva klimatológ.

No boli aj oblasti, ktorým sa búrky vyhli – príkladom môže byť Bratislava, ktorá bola na zrážky chudobná počas celého leta a na niektorých miestach môže byť zaznamenaný najnižší úhrn zrážok od roku 1951.

Deň sa už výrazne skracuje, slnko zapadá pred 20. hodinou. A hoci by teda mali teploty klesať, august by mal dopriať aj príjemne teplé večery. „Rána sa budú odvíjať od oblačnosti v noci. Pri jasných nociach môžu byť chladnejšie. Na miestach, kde veľa pršalo, sa môžu pri nočných ochladeniach vytvárať hmly alebo nízke inverzné oblačnosti, to je však na konci leta štandardné. A keď zasvieti slnko, hmla sa rýchlo rozpadne,“ vysvetľuje Faško.

O prognóze na jeseň klimatológ ešte nechce veľmi hovoriť, pripomína, že vlani sme mali veľmi príjemnú, teplú jeseň, ale aj veľmi suchú. Tohtoročná bude závisieť od toho, či sa v oblasti Stredozemného mora budú vytvárať tlakové níže, ktoré sú tam počas jesene čoraz aktívnejšie, pretože tie by mohli priniesť zrážky aj na územie Slovenska.