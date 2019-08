Prokurátor Žilinka: Objednanie vraždy mojej manželky a detí mnou otriaslo. Je to neslýchané v 21. storočí

Fakt, že niekto pripravoval jeho vraždu, či dokonca vraždu jeho rodinných príslušníkov, prokurátora Žilinku podľa vlastných slov paralyzoval hneď, ako táto informácia vyplynula z výpovede jedného z obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka. Od začiatku si kládol otázku, ako by dokázal zaistiť bezpečnosť svojej rodiny.

Aj napriek tomu, že na Slovensku exituje režim ochrany prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, práve v jeho prípade zrejme obvinení získali informácie vďaka lustrácii jeho osoby v policajných zložkách. Niečo podobné považuje Žilinka v demokratickej spoločnosti za „nemysliteľné“. Systém by mal byť podľa neho nastavený tak, aby „príslušníci všetkých bezpečnostných zložiek ťahali za jeden kraj povrazu a nie, aby jedna zložka napomáhala poškodeniu života príslušníkovi druhej zložky“.

Žilinka už od začiatku spája prípravu vraždy s výkonom svojej práce. Sám dozoroval niekoľko prípadov, v ktorých Marian Kočner (zatiaľ oficiálne obvinený len v prípade vraždy Jána Kuciaka, Jeho meno sa však vzhľadom na okolnosti skloňuje aj v tomto prípade, poz. redakcie) figuroval ako svedok alebo obvinený. „V roku 2017, keď došlo aj k objednávke mojej vraždy, som riešil prípad Technopol,“ vysvetlil Žilinka.

To, či iní prokurátori v prípadoch Mariana Kočnera rozhodovali v jeho prospech, si nedovolí tvrdiť. Každý má podľa neho právo na svoj právny názor. Ten však musí byť „konzistentný a opierať sa o dlhotrvajúcu justičnú prax“. Systém fungovania kontrolných orgánov by však nemenil, problém vidí v „aplikácii práva jednotlivcami“ a to, čo sa stalo, považuje za „nevídané a neslýchané v demokratickej krajine 21. storočia.“

Prokurátor sa vyjadril aj k faktu, že páchatelia po vykonaní vraždy pokojne pokračovali v bežnom živote. Túto ľahostajnosť pripisuje pocitu, ktorí nadobudli. „Niektorí ľudia si myslia, že im patrí celý svet a nič sa im nemôže stať,“ vyjadril sa. Aj preto nevylúčil, že intenzívne premýšľa nad zmenou povolania. „Ja som si svoju prácu vybral, ale ani by mi nenapadlo, že môžem ohroziť manželku a deti. Momentálne preto nevylučujem žiadnu možnosť,“ dodal na záver.