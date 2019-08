Madej k zadržaniu mobilu Jankovskej: Počkáme si na ďalšie konanie polície

Predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Róbert Madej (Smer) sleduje prípad zadržaných mobilných telefónov sudcov a štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti so záujmom. Podľa jeho slov ale vie verejnosť o prípade stále veľmi málo faktov. Uviedol to dnes na otázky novinárov, pričom nechcel posielať komukoľvek odkazy cez médiá. Madej rešpektuje postup polície, ako právnik však nechcel situáciu bližšie komentovať.

„Pozerám sa na to s veľkým záujmom a som zvedavý, ako sa to celé bude vyvíjať. Ja som právnik, tak možno odo mňa nedostanete unáhlené závery ako od niekoho iného. Nevieme dostatok informácií a nevieme ani, v akom štádiu je celý proces. Vieme iba o jednom úkone, takže počkáme si na ďalšie konanie," povedal Madej. Štátnej tajomníčke Monike Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta podvečer zadržali policajti mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom Kočnerom pomocou aplikácie Threema.

Na otázku, čo by urobil na mieste Moniky Jankovskej, odpovedal tak, že nebude nikomu nič odkazovať cez médiá. „Môžem len zopakovať, že nebudem posielať odkazy. Čas ukáže a verím, že sa skoro dozvieme nové informácie. Vnímam, že pani Jankovská podala trestné oznámenie, ale je to stále málo informácií, ktoré máme a z môjho pohľadu nie sú overené," dodal. Madeja sa novinári pýtali aj na to, či si pamätá obdobný zásah polície voči štátnemu tajomníkovi. „Je to nová situácia, aj voči sudcom a justícii. Vítam konanie polície, pokiaľ vie, čo robí a koná v rámci zákona, budem to plne rešpektovať,“ uzavrel.

PS/Spolu: Nestačí vymeniť figúrky vo vláde

"Súhlasíme s pani prezidentkou v tom, že Slovensko sa nachádza na križovatke. V nasledujúcich mesiacoch sa rozhodne, či Kočnerova generácia s prepojeniami naprieč politickými špičkami, oligarchami, políciou, prokuratúrou a justíciou ostane pri moci, alebo príde k zmene. Samozrejme, Monika Jankovská bola súčasťou tejto generácie a jej odchod by mal byť okamžitý.

To však stačiť nebude. Sme presvedčení, že nestačí vymeniť figúrky vo vláde. Slovensko zbavíme oligarchov a mafie iba programom hlbokých zmien systému fungovania štátu. Musíme zaistiť, aby si nemohli opäť kúpiť moc a vplyv.

Sme pripravení urobiť s Kočnerovou generáciou poriadok. Uvedomujeme si však, že ak chceme priniesť skutočnú zmenu, musíme naďalej tvrdo pracovať na programe a na našej ponuke dôveryhodných a čestných ľudí. Iba tak si získame dôveru ľudí v to, že krajinu dokážeme spravovať lepšie."

SaS podporila stanovisko prezidentky

Stojíme za vyjadrením pani prezidentky. Len a len občania si vo voľbách vyberú, či bude pokračovať zničujúce vládnutie Smeru a jeho podrž tašiek prerastené korupčnými a mafiánskymi praktikami alebo túto krajinu vyvedú z krízy odborne zdatní, odvážni a skúsení politici. SaS je pripravená byť súčasťou takejto pozitívnej zmeny na Slovensku.

Jankovská je na plánovanej dovolenku a zatiaľ nereagovala, či odíde zo svojho postu. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom. Prezidentka Čaputová sa v dnešnom vyhlásení vyslovila za odstúpenie Jankovskej z postu štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti.