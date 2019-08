Baránek: Čaputová by pri Kočnerovi nemala selektovať spravodlivosť

Politický analytik Ján Baránek pre TV Pravda reagoval na vyhlásenie hlavy štátu, v ktorom Zuzana Čaputová vyzvala na odchod z funkcie štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú. Tá minulý týždeň musela polícií odovzdať svoj mobilný telefón v súvislosti s vyšetrovaním komunikácie s obvineným Mariánom Kočnerom. Príbeh Kočnera je o špine, korupcii a rodinkárstve, je to výsledok vládnutia za dvadsať rokov, myslí si Baránek.

VIDEO: Urobila Zuzana Čaputová to, čo sa od prezidenta očakáva? Kto všetko by mal podľa Jána Baránka odísť z politiky? Prerastie situácia do konfliktu medzi prezidentkou a Smerom? Kto vlastne zrodil Kočnerovu mašinériu?