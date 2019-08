Progresívne Slovensko podpísalo založenie maďarskej platformy

Progresívne Slovensko v pondelok podpísalo založenie maďarskej platformy. Pozrite si, čo k tomu povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban.

Podľa hnutia „o problémoch a riešeniach pre maďarskú komunitu nemôžu hovoriť len maďarské strany. Naopak, progresívne hnutie musí byť miestom, kde každý občan a občianka našej krajiny nájde miesto.“

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban na svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že „úlohou platformy bude aktívne otvárať témy a predstavovať riešenia pre problémy tejto komunity a regiónu, ale aj podieľať sa na zmene, ktorú chceme ponúknuť celej krajine“. Zmena je podľa neho rovnako dôležitá pre Slovákov aj pre všetky menšiny, ktoré tu žijú, a preto je potrebné spolupracovať. "Chceme, aby sa každý občan tejto krajiny cítil na Slovensku doma, to znamená vzájomný rešpekt k jazyku, kultúre a možnosť ju reálne a aktívne rozvíjať. No je to aj o ekonomickom rozvoji, nemusím hovoriť o tom, že južné Slovensko je región, na ktorý sa často zabudlo. Žiaľ, často aj z nacionalistických dôvodov. To musí skončiť,” dodal Truban.

Cieľom maďarskej platformy bude reprezentovať hlas Maďarov v hnutí a presadzovať ich riešenia v oblastiach, ktoré trápia obyvateľov maďarskej komunity. Ide najmä o otázky ako je ekonomický rozvoj južného Slovenska, vrátane kvalitnej infraštruktúry, rozvoj realizácie jazykových a kultúrnych práv v praxi, či rozvoj dialógu so slovenskou väčšinou a s kultúrami ďalších menšín.

Maďarská platforma by sa mala zaoberať aj otázkami ako je stabilizácia menšinového vzdelávania, či rozvojom modernej dvojjazyčnosti na zmiešaných územiach. Ďalším cieľom hnutia je zlepšovať všeobecné povedomie o výzvach a živote maďarskej komunity a obyvateľov južného Slovenska.