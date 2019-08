Banská Bystrica pozýva na výnimočné oslavy

Organizátori si na pripomenutie okrúhleho výročia pripravili niečo špeciálne. Tým je multimediálna výstava o Povstaní, slávnostná vojenská prehliadka či večerný program s videomapingom, čiže projekciou videa na fasády budov. Predstavia sa známi slovenskí speváci, ale aj naše najlepšie folklórne súbory. Vzácnu udalosť si nenechajú ujsť nielen Banskobystričania. Primátor mesta Ján Nosko netají radosť. „História Banskej Bystrice je bohatá a som hrdý, že jej významný míľnik si dôstojne pripomenieme. Pri príležitosti osláv tu privítame nielen rôznych významných činiteľov, ale aj ľudí, ktorí SNP zažili. Patrí im vďaka a obrovská úcta,“ uviedol Nosko. Pripomenul, že súčasťou toho všetkého bude aj vojenská prehliadka, akú niektorí uvidia len raz za život. „Na to, čo sa odohralo pred 75. rokmi, nesmieme zabúdať, preto verím, že 29. august si prídu pripomenúť všetky vekové kategórie,“ doplnil optimisticky.

Cyklistická eskadróna zložená z vojakov oblečených do dobových uniforiem už v stredu a vo štvrtok prejde zo Zvolena do Banskej Bystrice, spolu s ňou aj historické vozidlá. Povstanie Slovensko oslávi začatím predaja 3. série 0-eurovej suvenírovej bankovky Múzea SNP. K paráde sa pridá Štátna opera, ktorej slávnostný koncert ukončí predvečer 75. výročia SNP.

Oslavy sa naplno rozbehnú vo štvrtok 29. augusta. V areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici sa budú príhovory najvyšších slovenských štátnikov striedať s kultúrnym programom.

Vojenská prehliadka Slávnostná vojenská prehliadka sa uskutoční v stredu 29. augusta o 15. h na Štadlerovom a Štefánikovom nábreží. Trvať bude približne hodinu a pol a jej súčasťou bude 1 500 vojakov rozdelených do viac ako 35 celkov. Nebudú chýbať pozemné a vzdušné sily, príslušníci síl pre špeciálne operácie, Vojenskej polície či Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Celkovo sa na prehliadke ukáže 200 kusov techniky, z toho 15 leteckej. Návštevníci uvidia tanky T-72, bojové vozidlá pechoty, samohybné kanónové húfnice ShKH 2000 Zuzana, raketomety Modular, vozidlá Polaris, lietadlá MiG-29, Spartan, vrtuľníky Mi-17 či Black Hawk, obrnené transportéry Gerlach. Súčasťou budú vojenské výsadky príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny a tiež Vzdušných síl Ozbrojených síl. Vojenskú prehliadku si budú môcť návštevníci pozrieť aj pod Pamätníkom SNP, kde bude premietaná na veľkoplošných obrazovkách.

Prehliadka bude trvať približne hodinu a pol a pozrieť si ju budú môcť návštevníci aj pod Pamätníkom SNP, kde bude premietaná na veľkoplošných obrazovkách. Podľa organizátorov ide o jedinečnú príležitosť pozrieť si zblízka vojenskú techniku v takomto rozsahu. Vojaci chcú takto vyjadriť úctu tým, ktorí pred desaťročiami bojovali za mier, demokraciu a spravodlivosť proti fašizmu.

Slávnostný deň zakončí večerný galaprogram, na ktorom vystúpia speváci Kristína, Richard Müller, Miroslav Dvorský, kapely Desmod, La Gioia, súbory Lúčnica, SĽUK. Vyvrcholením bude ohňostroj a špeciálny mapping premietaný na Pamätníku SNP.

Banská Bystrica má pred sebou slávnosť, ktorá bude pre ňu aj zaťažkávacou skúškou. Viaceré cesty, ulice a parkoviská uzavrú, takže domáci sa musia pripraviť na fungovanie v obmedzenom režime. Dopravu budú regulovať policajti a vojaci. „Ministerstvo obrany sa obyvateľom Banskej Bystrice a dotknutých obcí ospravedlňuje za nepríjemnosti, ktoré môžu byť spôsobené hlukom a obmedzenou dopravou. Zároveň žiadame verejnosť o dodržiavanie vymedzenej bezpečnej vzdialenosti a rešpektovanie pokynov polície,“ povedala hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Capáková tiež upozornila na nácvik výsadkárov a letcov, ktorých môžu miestni spozorovať v spomínaných dňoch. Keďže mestom pod Urpínom „prehrmí“ ťažká technika, pre nahlasovanie ňou spôsobených prípadných škôd zriadili infolinku Vojenskej polície s číslom 0904 786 159. Ak­tívna bude do 30. augusta do 12. hodiny.

Doprava a obmedzenia uzávera cesty I/66 od 27. augusta od 18. h do 28. augusta 7. h a 29. augusta od 9. h do 22. h – blokovaná časť hlavného mestského ťahu popri rieke Hron. Konkrétne Štadlerovo a Štefánikovo nábrežie – od úrovne obchodného centra Európa po hlavnú železničnú stanicu.

od večerných hodín 27. augusta do skorých ranných hodín 28. augusta budú cestovné poriadky na linkách MHD dotknutých uzáverou I/66 upravené. Dňa 29. augusta bude MHD na týchto linkách fungovať formou kyvadlovej dopravy. Všetky zmeny sa dajú nájsť na webovej stránke dopravcov aj mesta Banská – zákaz státia (parkovania) od 27. augusta od 19. h do 29. augusta do 23. h na uliciach Kuzmányho, Cikkerova, Švantnerova, Národná, Kapitulská z dôvodu zobojsmernenia premávky na týchto komunikáciách, náhradné parkovanie pre rezidentov bude na Hronskom predmestí pri malej železničnej stanici (závorové parkovisko za Hronom).

29. augusta uzávera cesty R1 – od sochy ženy známej pod názvom Radosť až po Banskú Bystricu. Odtiaľ smerom na Zvolen bude na R1 fungovať obojsmerná premávka v dvoch jazdných pruhoch.

29. augusta uzávera cesty I/69 – stará cesta od Sliača do Banskej Bystrice.

29. augusta je zákaz vjazdu do ulíc: Kuzmányho, Cikkerova, Švantnerova, Národná a Kapitulská.

Návštevníci osláv zo všetkých kútov krajiny sa môžu tešiť na výhodnejšie cestovanie. Železničná spoločnosť Slovensko im sľubuje polovičnú zľavu. „Stačí, ak si 28. či 29. augusta kúpia jednosmerný lístok do staníc v Banskej Bystrici a pokladníkovi oznámia, že majú záujem využiť ponuku Vlakom na SNP. Vzťahuje sa to aj na zľavnené cestovné,“ informoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Objasnil, že v pokladnici Múzea SNP si treba dať cestovný doklad opečiatkovať a takto označený ho môžu použiť na bezplatnú spiatočnú cestu do polnoci 30. augusta. „Ponuka platí do druhej triedy vo všetkých našich vlakoch okrem InterCity,“ uzavrel Kováč.

Z rozpočtu ministerstva obrany vyčlenili na prípravu a slávnostnú vojenskú prehliadku 106 880 eur. Celková suma určená na oslavy by mala byť takmer 3,5 milióna eur.

Video: Nočná generálka vojenskej prehliadky v Banskej Bystrici.