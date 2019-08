Threema: Kočner sa v kauze Unpiharma spoliehal na pomoc úplatkov a spojek na súde

Informuje o tom portál Aktuality.sk.

Unipharmu a jej dcérsku spoločnosť žalovala firma, ktorej šéfom bol Marian Kočner a žiadala od nej náhradu škody.

Vo februári roku 2016 sa Kočnerovi podarilo presvedčiť košický súd, že by majetok Unipharmy mal byť zablokovaný. Tým sa ubezpečil, že s ním firma nebude nakladať a on v prípade výhry na súde bude mať istý prístup k peniazom. Súd mu vyhovel a firma Unipharma tak nemohla so svojím majetkom nakladať.

Všetko sa však zmenilo v máji 2018, kedy žalobu sudca zamietol a rovnako tak zrušil aj rozhodnutie o zadržaní majetku, čo Kočnera na základe správ zaslaných Zsuzsovej rozhnevalo.

„Ku..a, tak som rozzúrený na tie Košice. 2 roky roboty,“ napísal Kočner. Alena vo svojej odpovedi spomínala, že očakávala jeho hnev, nemá sa však báť, pretože veštica predpovedala, že podplatí iných ľudí a všetko dobre dopadne.

Veštici a jej predpovediam Kočner veril v plnej miere, čo vyplýva aj z jeho konverzácie s volavkou. Spoliehal sa na ne za každých okolností, hlavne pokiaľ šlo o významné rozhodnutia.

Správu aktualizujeme.