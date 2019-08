Beblavý: Vždy musí byť niekto nezávislý, aby zabránil vplyvu na políciu, aký mal Kočner

Miroslav Beblavý povedal, že treba zmeniť model prokuratúry a výberu policajného prezidenta a posilniť vzájomnú kontrolu. Zdôraznil, že vždy musí byť niekto nezávislý, kto by mohol zasiahnuť, keď ľudia ako Kočner budú mať vplyv v prostredí polície a prokuratúry.

Beblavý ďalej spresnil, že treba zaviesť zákaz krížového vlastníctva, aby sa zabránilo ovládaniu veľkého množstva médií či zdravotníckych zariadení. Podľa neho musia byť posilnené dva úrady – protimononopolný úrad a úrad verejného obstarávania. Ďalej by sa malo obmedziť množstvo peňazí, ktoré idú z eurofondov do podnikania, mali by ísť do verejných služieb a malým a stredným podnikateľom.