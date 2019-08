Figeľ: Nie je v záujme KDH, aby režisérom formovania alternatívy pre Slovensko bol tandem PS/Spolu

Nie je v záujme Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), aby režisérom formovania alternatívy pre Slovensko bol tandem PS/Spolu. Myslí si to bývalý predseda a súčasný člen KDH Ján Figeľ.

„Droga progresivizmu slovenské problémy nevylieči. Budúcnosť treba stavať na osvedčených hodnotách a rozumných riešeniach a s týmto zámerom treba spájať kresťanskodemo­kratických a konzervatívnych demokratov v spoločnosti a v politike. Pripustiť víziu registrovaných partnerstiev ako agendu nejestvujúcej spoločnej koalície a o to menej budúcej vlády dostáva KDH do nepríjemnej defenzívy,” uviedol Figeľ.

Zároveň však tvrdí, že dialóg s Progresívnym Slovenskom Michala Trubana a stranou Spolu Miroslava Beblavého nie je na škodu. Je ale presvedčený, že KDH by malo predovšetkým rozširovať svoj priestor oslovovaním, spájaním a spoluprácou s podobne zmýšľajúcimi osobnosťami a subjektmi. „Dôveryhodné KDH bude chceným koaličným partnerom, vždy to tak bolo. Netreba mať obavy, treba mať vhodných ľudí a posilňovať odbornosť a akcieschopnosť hnutia v úsilí o spravodlivé a rozvinuté Slovensko,” myslí si Figeľ.

Podľa neho v tomto období treba zachovať, čo bolo dobré a odstraňovať slabé miesta. Myslí si, že nie všetko staré je zlé, a nie všetko nové je dobré. „Pubertálni, nezrelí politici lacno hovoria o generačnej výmene ako o základe zmeny. Základom zdravej jednoty a potrebnej akcieschopnosti je vernosť hodnotám a vytrvalosť v úsilí o spoločné dobro, od vedenia hnutia až po kluby. Za 30 rokov sa z KDH odštiepilo sedem strán respektíve skupín. To stojí za zápis do Guinessovej knihy rekordov. Väčšina z nich už dnes ani na papieri nejestvuje. Neboli schopné prežitia, ale oslabovaním KDH v konečnom dôsledku poslúžili skorumpovanej vládnucej väčšine alebo napomáhajú novej, rastúcej vlne liberalizmu. Nie oponenti nás najviac oslabovali, ale vnútorné chyby a zrady. Druhé, ‚lepšie‘ KDH trieštením nikdy nevzniklo a ani nevznikne,” vyhlásil Figeľ.

Predstaviteľ kresťanských demokratov verí, že ešte stále je možné sformovať do volieb tretiu, dominantnú líniu oproti doterajšej socialistickej a vynárajúcej sa liberálnej – líniu kresťanskodemo­kratickú a konzervatívnu. „Tento politický blok môže byť dokonca silnejší ako liberálny tandem. Premiéra stavia víťaz volieb. To vôbec nemusí byť predstaviteľ Progresívneho Slovenska. Na sformovanie takejto tretej línie by som zameral hlavné politické úsilie, kandidátku a program skúseného hnutia Novembra ‘89,” uzavrel Figeľ.