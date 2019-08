Záchranky po Falcku prebrala domáca spoločnosť

Lídrom na trhu sa stane firma Life Star Emergency, s. r. o (LSE). Tá počet svojich záchraniek viac ako strojnásobí, a to z 30 na 107. Doteraz išlo o nášho štvrtého najväčšieho poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. LSE bude prevádzkovať 6 vozidiel s lekárom, 73 záchranárskych a 8 vozidiel na medzinemocničné prevozy.

Odborný zástupca spoločnosti Viliam Dobiáš tvrdí, že LSE nebude mať s vlastným rastom problémy. „Keby sme neboli pripravení, tak nám komisia nepridelí nové stanice navyše, nakoľko dokladovať pripravenosť bola základná požiadavka na udelenie licencie,“ hovorí. Nakúpiť záchranárske autá podľa Dobiáša nebude problém. „Sme súkromná firma, takže u nás neexistuje riziko predraženia, nemusíme robiť výberové konanie, ktoré trvá dva roky. Objednáme, nakúpime za jeden-dva mesiace. Okrem toho naše nové posádky začnú nabiehať až po skončení licencií predchádzajúceho poskytovateľa, a to je obdobie december 2019 – máj 2020. Na nákup nových vozidiel máme takmer štyri mesiace času," tvrdí Dobiáš.

Nový líder na trhu zdravotnej záchrany by nemal mať problém ani s nedostatkom personálu. „Pracuje u nás 398 zdravotníckych pracovníkov. Z lekárov má 80 percent najvyššiu možnú kvalifikáciu, zo záchranárov majú dve tretiny vysokoškolské vzdelanie. Nové stanice preberieme aj s doterajšími pracovníkmi. Ešte sa nám nestalo pri predchádzajúcich licenciách, že by ľudia nemali záujem prestúpiť k nám. A to sme postupne rástli zo 6 na 20, neskôr na 30 staníc," približuje Dobiáš.

Firma s raketovou kariérou má nemalé ambície. „Stali sme sa najväčšou súkromnou záchrannou zdravotnou službou a našou ambíciou je byť nielen najväčší, ale aj najlepší. Máme na to všetky predpoklady finančné, materiálne aj personálne," hovorí Dobiáš. Podľa jeho slov sú medzi pracovníkmi LSE „nadštandardné osobnosti slovenského záchranárstva, víťazi medzinárodných a domácich súťaží, autori odbornej literatúry, pedagógovia univerzít, laureáti národných ocenení za záchranárstvo a viacerí nositelia Zlatého záchranárskeho kríža“. „Mnohí z nás fungovali v záchrannej zdravotnej službe už pred reformou zdravotníctva a záchranných služieb v roku 2004,“ dodáva Dobiáš, ktorý je sám dlhoročným záchranárom.

LSE vznikla v roku 2004. Doteraz pôsobila najmä v štyroch okresoch – Bratislava, Trnava, Nitra a Trenčín, po novom sa rozšíri aj na východ krajiny. Jedným zo zakladateľov spoločnosti je Miroslav Micski, ktorý je momentálne aj jediným jej spoločníkom.

Doterajšia jednotka na trhu spoločnosť Falck v júli oznámila, že zo Slovenska odchádza. Falck bol pritom veľmi dôležitý hráč, jeho sieť záchranných staníc u nás pokrývala 39 percent územia, a to najmä na východe, severe a juhu, ale aj v Trnave a Bratislave a okolí. Falck zo Slovenska definitívne odíde až v budúcom roku po uplynutí platnosti licencií. Spoločnosť sa zaviazala, že zabezpečí plynulý prechod svojich zamestnancov k novým poskytovateľom zdravotnej záchrany.

Za výsledkami výberového konania si stojí aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa neho je urgentná zdravotná starostlivosť plne zabezpečená na celom Slovensku. Špekulácie o tom, že niektorí úspešní uchádzači nemajú potrebné vybavenie ani ľudí, úrad odmieta. „Všetci uchádzači museli okrem splnenia materiálno-technického a personálneho zabezpečenia predložiť aj projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby na najbližších šesť rokov," informovala hovorkyňa úradu Radoslava Muchová.

Obsadzovaných bolo 328 bodov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku vrátane leteckej, úrad dostal spolu 729 žiadostí.