Len nech je mier, hovoria veteráni Povstania

Prežili hrôzy vojny, do Povstania sa aktívne zapojili ako mladí ľudia. Veteráni Božena Palacková, rodená Sliačanová, Ján Krutý a Karol Kuna prízvukujú, že Slovenské národné povstanie si treba pripomínať, aby sme nezabúdali na tých, ktorí padli za našu slobodu. Oni sami tiež riskovali vlastné životy, no svoje rozhodnutie aktívne sa zapojiť do vtedajších udalostí nikdy neoľutovali.

Božena Palacková mala len osemnásť rokov, keď začala robiť partizánsku spojku. Hrdá veteránka z Brezna má teraz 94 rokov. „Správy a potraviny som partizánom nosievala v Jasení. Najťažšia na tom bola krutá zima a hlad,“ povedala. Denne chodievala cez sedem fašistických stráží, pričom prežívala obrovský strach. Raz ju chytili a vypočúvali. „Na pamiatku mi zostal prameň čiernych vlasov. Iní ľudia z obrovského stresu ošedivejú, mne vtedy ako plavovláske jeden pás stmavol. Stačila na to jedna noc,“ podotkla zamyslene.

„Našťastie ma nezbili a po niekoľkých hodinách pustili na slobodu. Najskôr ma chceli zajať, no nejako som to uhrala a uverili, že s partizánmi nič nemám,“ spomína.

Pokračovala naďalej, neodradil ju ani prežitý strach počas vypočúvania. Aktívnu spojku robila až do konca vojny. Keď sa potom vydávala, na počesť bojovníkov za mier si ušila svadobné šaty z vojenského padáka. „Látku mi daroval jeden priateľ z tých, ktorí pozoskakovali v Jasení,“ objasnila. Budúcim generáciám želá Božena Palacká jediné: „Aby vojna nebola, to je najdôležitejšie. Len nech je mier.“

Veteránka SNP Božena Palacková, rodená Sliačanová. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Bývalý partizán, 93-ročný Ján Krutý z Tlmáč sa osláv SNP zúčastňuje každoročne. Tentoraz prišiel na špeciálne pozvanie premiéra Petra Pellegriniho. „Od Povstania prešlo veľa času a do určitej miery som zo súčasného vývoja sklamaný. Ideály spred 75 rokov sa rozplynuli ako hmla,“ myslí si rodák z Brezovej pod Bradlom, ktorý ako 19-ročný chlapec začal partizánčiť v Sklabini. Tam sa stal členom 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Jeho veliteľom bol Viliam Žingor, ktorého v 50. rokoch komunisti popravili. On naňho spomína s úctou: „Bol to dobrý človek.“

Pán Krutý sa tešil aj zo slávnostnej vojenskej prehliadky. „Určite nie je demonštráciou sily. Práve naopak, ide o demonštráciu mieru a nášho upokojenia v tomto marazme, v ktorom sa zmieta nielen celý svet, ale aj Slovensko. Prial by som si, aby aj budúca vláda bola vládou ľudu, a nie diktatúry,“ uzavrel.

Ján Krutý. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Karol Kuna má dnes 91 rokov, v Povstaní bojoval ako 16-ročný chlapec okolo rodného Bobrovca v Liptove. Nešlo vraj o žiadnu jeho mladícku nerozvážnosť či túžbu po dobrodružstve. „Moji rodičia boli ľavicovo orientovaní, takže vďaka nim som bol na to všetko pripravený. Do ilegálnej činnosti ma zapájali už odmalička,“ hovorí.

Už po vzniku Slovenského štátu roznášal rôzne tajné letáky a časopisy. Rodinám, ktoré zostali kvôli väzneniu bez otcov, nosil potraviny. „Sprevádzal som tiež ruských zajatcov, ktorí ušli z koncentračných táborov. Neskôr som pomáhal štyrom židovským rodinám, ktoré sa u nás skrývali,“ spomína na pestrú mladosť. Do Povstania sa vraj zapojil úplne prirodzene, aj keď najskôr mali problém s jeho vekom. „Predsa len som však nastúpil do priamych bojov. Zobrali ma do 9. liptovského partizánskeho oddielu, ktorý patril do skupiny Za slobodu Slovanov. Neskôr som prešiel do oddielu Stalin pod vedením Alexeja Jegorova v Martine,“ vysvetlil.

Karol Kuna má dnes 91 rokov, v Povstaní bojoval ako 16-ročný chlapec okolo rodného Bobrovca v Liptove. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Na tie časy spomína Karol Kuna ako na zložité obdobie plné strachu. „Najväčší som mával, keď sme išli do akcie. Priamo v boji už ale človek rozmýšľa úplne inak, strach musí ísť bokom,“ hovorí. Väčšinou ho však využívali na spravodajské služby. „Vždy ma niektorý z ruských dôstojníkov sprevádzal zo základne po kraj lesa a ďalej som pokračoval sám,“ opísal, ako sa pohyboval v nebezpečných zónach.

V Povstaní prišiel o množstvo priateľov. „Prevažne Rusov, z ktorých väčšina zomrela,“ povedal smutne s tým, že v krutých časoch bol svedkom mnohých zverstiev. „V Kališti popravili Nemci jedného chlapa na cirkulárke, surovo ho zaživa rozrezali,“ spomenul jeden z množstva krvavých činov fašistov.

Oslavy výročia SNP ho tešia. „Dôležité je, aby nezostalo len pri nich, ale aby boj proti neofašizmu pokračoval intenzívnejšie. Elektronické siete totiž šíria všelijaké bludy, a to je mimoriadne nebezpečné,“ varuje.