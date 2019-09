Po Kiskovi žiada iné zloženie vlády aj Čaputová. Oprávnene?

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018 vtedajší prezident Andrej Kiska vyzval na zásadnú rekonštrukciu vlády. Tá následne aj nastala. Kauza sa ďalej vyvíja a prerástla do možných prepojení údajného objednávateľa vraždy Mariana Kočnera s predstaviteľmi vlády. Výmenu vo vláde teraz žiada aj nová prezidentka Zuzana Čaputová a to v podobe odchodu štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej. Prezidentka sa tak vyslovila po medializácii prípadu a zhabaní mobilu Jankovkej zo strany polície. Jankovská ale odmieta, že by bola v akomkoľvek kontakte s Kočnerom. Politický analytik Ján Baránek hovorí, že Čaputová by nemala selektovať spravodlivosť, keďže s Kočnerom sa stretávali aj ďalší politici a to aj z radov opozície. Kauza bola uplynulý týždeň mimoriadne sledovaná aj na Pravda TV. Pozrite si TOP 10 videí TV Pravda z politiky aj ďalších oblastí života ako je výstavba diaľnic či šport. Mimoriadny divácky záujem bol o oslavy 75. Výročia SNP.