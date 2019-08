Časť Smeru ráta s tým, že budúcu vládu zostaví so SNS

Akým smerom sa budú vyvíjať vzťahy v koalícii od septembra? Budú partnerské, ako lídri týchto strán tvrdia?

Čo sa Smeru a SNS týka, tak si myslím, že nie je záujem vyvolávať nejaké zbytočné konflikty. Predpokladám totiž, že minimálne časť Smeru stále ráta s tým, že budúcu koaličnú vládu zostaví opäť so SNS. To neznamená, že nenastanú trenice, lebo majú dosť podobných voličov, národných voličov a voličov na vidieku. Takže nepredpokladám nejaký závažnejší konflikt, isté vymedzovanie však môže nastať. Ale opakujem, so zreteľom na to, že aj keď to nahlas zatiaľ nepovedali, určite tieto dve strany rátajú s tým, že by chceli zostavovať ďalšiu vládu.

Začne sa Most-Híd viac vymedzovať voči politike Smeru a SNS?

Most sa nebude vyhraňovať, lebo bude mať robotu sám so sebou. Jedine kedy sa bude vyhraňovať, tak vtedy, aby nejakým spôsobom vykompenzoval výčitku, že išiel do koalície so SNS a Smerom. Myslím si, že na to je už neskoro a tam to už viac vysvetliť nemôžu, lebo všetko, čo už mohli povedať, povedali. Preferencie majú slabé a platí politická realita, že sa so stranou SMK musia spojiť. Takže Most sa nezachráni tým, že sa zrazu začne vymedzovať voči Smeru a SNS.

Môžu úniky komunikácie Mariana Kočnera, ktoré naznačujú jeho prepojenia na politikov a štátnych úradníkov, vystupňovať napätie v koalícii?

Určite to príde. My, samozrejme, nevieme, koľko informácií ešte nevieme a koľko z toho, čo nevieme, sa ešte bude púšťať a aká bude závažnosť, keď sa prepojenia ukážu. Takže toto bude jeden predpokladám z predvolebných tromfov iných politických strán. Čo sa Kočnera a jeho kauzy týka, tak tá rozhodne neutíchne a určite bude v médiách a na sociálnych sieťach až do volieb.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyzvala vládu, že ak neprijme dodatočné opatrenia, deficit verejných financií môže dosiahnuť až 1,14 miliardy eur. Očakávate, že koalícia uberie zo sociálnych opatrení, ktoré teraz na jeseň avizovala?

Pred voľbami sa nerobí takéto niečo, čo ste naznačili, a ani nepoznám štát, v ktorom by pred voľbami prijímali takéto opatrenia. Ak nový rozpočet vôbec schvália, lebo sa môže stať, že ho neschvália. Potom sa pôjde provizórne podľa starého, určite neočakávam, že by siahli na sociálnu položku z rozpočtu. Skôr naopak. Ešte predpokladám nejaké ďalšie pridávanie predvolebných „úplatkov“ a tzv. všimného, alebo ako by som to nazval, aby aj takouto formou oslovili prípadných voličov.

Vládne strany nemajú jednotný názor na voľbu ústavných sudcov. Či má byť tajná, alebo verejná. Táto téma príde na rad septembri. Aký vývoj odhadujete?

Ja som skeptický, čo sa týka schopnosti súčasného parlamentu dovoliť ústavných sudcov. Skôr si myslím, že sa to jednoducho nepodarí a že to už ostane na nový parlament. Lebo ak sa nemýlim, tak nevidím nejaký posun v tom, že by sa nejaký kompromis črtal. Toto je otázka, v ktorej sa kompromis spraviť nedá. Buď je verejná, alebo tajná voľba. Takže predpokladám, že nových sudcov bude už dovolievať nový parlament.

Objavili sa informácie o možnom odchode ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, ministra spravodlivosti Gábora Gála či štátneho tajomníka ministerstva kultúry Konráda Rigóa z Mostu-Híd po tom, čo stroskotali rokovania medzi Mostom a SMK. Ich materská strana to poprela. Mal by takýto krok z ich strany zmysel?

Ide o to, že kam by títo vymenovaní išli. Či by teda prešli do SMK, alebo by išli do strany k Zsoltovi Simonovi. V každom prípade by to mohlo byť pre Bélu Bugára fatálne s jeho ambíciami byť v ďalšom parlamente. Každopádne by to sťažilo ďalšiu účasť Mostu-Híd v parlamente. Na margo maďarských strán musím povedať, že asi sa také niečo musí stať, aby sa konečne strany zjednotili. Ich opätovné zjednotenie bude nevyhnutnosťou. Môžeme veriť tomu, že tak spravia ešte do volieb. Neúspešné rokovania o spolupráci nie sú výsledkom programových nezhôd, ale výsledkom osobných animozít jednotlivých lídrov.