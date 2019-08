Naláka armáda policajtov na vyššie platy?

Ostatným členom silových zložiek sa mzdy majú od januára valorizovať o 10 percent, aj napriek tomu budú podľa odborárov nástupné platy nižšie ako v armáde. Aj preto na jar spustili petíciu s názvom Dorovnajme platy policajtov k platom vojakom, ktorú len na internete podporilo viac ako 4 600 ľudí.

„Tak ako sa snažíme našim vojakom zabezpečiť tú najmodernejšiu techniku, aby mohli plniť svoje úlohy kvalitne a efektívne, tak, samozrejme, platí, že za túto prácu musia byť adekvátne ohodnotení, pretože bezpečnosť Slovenskej republiky garantujú nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ obhajuje potrebu zvýšenia miezd v armáde minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) bojuje za svojich a vládny zákon minulý týždeň nepodporila. Uviedla však, že nemá nič proti zvyšovaniu platov príslušníkom obrany.

„Podľa mňa by sa platové náležitosti vojakov, policajtov, hasičov a horských záchranárov mali riešiť spoločne a za rovnakých podmienok. Toto považujem za spravodlivé. Policajti, hasiči a horská služba sú mimoriadne dôležité profesie, ktoré dennodenne nasadzujú vlastné životy v prospech občanov tejto krajiny, a preto si zaslúžia byť adekvátne ohodnotené,“ reagovala na sociálnej sieti. Doplnila, že rokovala aj s ministerstvom financií. „Vzhľadom na aktuálny stav verejných financií moje návrhy zatiaľ neboli podporené, nevzdávam sa však a rokujeme ďalej,“ doplnila Saková.

Vyššie mzdy v armáde by mali podľa Gajdoša viesť k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschop­nosti vojenského povolania na trhu práce. Ministerstvo obrany chce získať nových príslušníkov ozbrojených síl, momentálne chýba 4-tisíc vojakov.

Peniaze na vyššie mzdy vyčlení z vlastného, nebude o ne žiadať rezort financií. „Ministerstvo našlo zdroje vo svojom vlastnom rozpočte. Rovnako môžu k systému ohodnocovania pristúpiť aj iné bezpečnostné zložky,“ zdôraznila hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Zvyšné zložky patria pod rezort vnútra a Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pod ministerstvo spravodlivosti. Vo vlastných rozpočtoch nemajú priestor na rast miezd. Rokovať preto musia s ministerstvom financií. Jeho šéf Ladislav Kamenický (Smer) však vyzval svojich kolegov, aby začali šetriť.

„Každý musí začať sám od seba a namiesto ďalších požiadaviek, ktoré prichádzajú na ministerstvo financií na dodatočné peniaze, začať hľadať úspory vo vlastných rezortoch tak, aby sme dokázali ušetriť ďalšie peniaze,“ uviedol minister.

Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová pre denník Pravda uviedla, že oproti pôvodnému návrhu na rozpočet v roku 2020 pre ZVJS požiadali približne o 37 miliónov viac, ako bolo plánované. „Rokovanie o zvýšení platov je možné, avšak vzhľadom na požiadavku ministra financií o šetrení jednotlivých rezortov by bolo aktuálne veľmi problematické,“ konštatovala Drobová.

V Zbore väzenskej a justičnej stráže bolo k 1. augustu 2019 celkovo 4 729 príslušníkov a 707 zamestnancov. „Z celoslovenského pohľadu potrebujeme obsadiť 223 pozícií príslušníkov a 13 pozícií zamestnancov,“ doplnila Drobová.

Aj polícii chýbajú príslušníci, ide približne o 1 500 policajtov. Ministerka ešte v apríli plánovala situáciu riešiť s ministrom obrany, aby sa postupovalo pri zvyšovaní platov rovnako a zjednotili sa pravidlá. „Aby sme sa nemuseli brániť tomu, že nám z jedného zboru prechádzajú ľudia do iného zboru,“ poznamenala vtedy Saková.

Keďže k posunu neprišlo, pred niekoľkými dňami zareagovali tri odborové zväzy, policajný, ZVJS a hasičov. Premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer) adresovali list. V ňom upozorňujú na nebezpečenstvo možnej destabilizácie ozbrojených a záchranárskych zložiek pri takom razantnom zvýšení len pre vojakov.

Podľa odborárov by bol nástupný plat v armáde od budúceho roku vyšší o 279,50 eura v porovnaní s policajtmi, v prípade väzenskej stráže by bol rozdiel 305,50 eura, u hasičov 376 eur v prospech vojakov. Obávajú sa, že už aj pri súčasných podstavoch v jednotlivých zložkách by sa situácia mohla ešte viac zhoršiť.

„Je neprípustný odchod ďalších príslušníkov a uvedenú skutočnosť považujeme za vážne ohrozenie vnútornej bezpečnosti,“ píšu v liste premiérovi. Odborárski predáci upozorňujú, že po prijatí zákona Národnou radou vzniká hrozba odlevu mladých policajtov k ozbrojeným silám, čo by znamenalo "znefunkčnenie výkonu služby základných útvarov Policajného zboru a ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody“.

Denník Pravda sa obrátil na Úrad vlády s otázkou, ako s listom naloží. Odpoveď sme do uzávierky nedostali. Rezort vnútra verí, že ešte nič nie je stratené. Jeho hovorca Petar Lazarov informoval, že Saková rokuje s ministerstvom financií o možnostiach, ako zatraktívniť podmienky pre policajtov a hasičov. „Ministerke záleží na tom, aby policajti a hasiči boli za ich každodenné nasadzovanie životov adekvátne ohodnotení, a najmä aby tieto povolania v konkurencii so súkromným sektorom boli atraktívne," skonštatoval Lazarov.