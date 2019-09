Sme právny štát, rozsudky musia prijímať súdy, nie ulica, vyhlásil Pellegrini

Slovensko je demokratický a právny štát, spravodlivosť musí platiť pre bohatých aj vplyvných. Rozsudky sa však musia prijímať na súdoch, nie na uliciach. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer). Deklaruje, že nedovolí, aby sa zo Slovenska vytváral obraz krajiny, kde nič nefunguje. Ak zlyhali jednotlivci, je podľa neho nutné ich identifikovať, dokázať im to a odsúdiť ich.

Jediný recept, aby Slovensko prekonalo ťažké chvíle po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, je podľa Pellegriniho postupovať tak, ako sa v demokratickej krajine patrí, a to podľa ústavy a zákonov. „Aby vyšetrovali policajti a prokurátori, nie samozvaní odborníci na všetko. To musíme rešpektovať a garantovať nezávislosť súdnictva,“ vyhlásil premiér.

Pripúšťa, že systém kontroly a prevencie zlyhania jednotlivcov nebol dokonalý. Odhalenia, ktoré prišli po vražde novinára a sú vyšetrované, však môžu podľa Pellegriniho napomôcť pripraviť mechanizmy, aby k takýmto zlyhaniam jednotlivcov alebo k zneužívaniu právomoci nedochádzalo. „Vítam iniciatívy, ktoré budú hovoriť, že sa musíme ďalej pozrieť na reformu slovenského súdnictva, na fungovanie prokuratúry,“ podotkol predseda vlády.

Pri príležitosti Dňa ústavy SR uviedol, že ústava previedla krajinu všetkými turbulentnými obdobiami a myslí si, že už v čase svojho vzniku bola pripravená reagovať na všetky udalosti, ktorým následne republika čelila. „Niekto hovorí, žeby sa ústava nemala meniť. Je to však živý dokument a mení sa aj svet. Nevidím nič zlé, ak sme ju vzhľadom na potreby a vývoj udalostí menili,“ povedal Pellegrini.

Za zásadné zmeny ústavy považuje napríklad také, ktoré umožnili vstup Slovenska do EÚ. Taktiež tu zaraďuje zmeny, ktorými sa umožnila priama voľba prezidenta SR alebo sa garantovali sociálne istoty. „Myslím si, že do budúcna budeme svedkami ďalších noviel. Na druhej strane by som rád privítal, keby sme nie na každú situáciu reagovali novelou ústavy, ale skôr sa snažili hľadať výklad základných ustanovení, ktoré dnes v ústave sú,“ podotkol.

Ústava podľa premiéra garantuje základne ľudské a demokratické práva. Vzhľadom na vývoj sveta je však podľa jeho slov dôležité, aby obsahovala aj čo najviac sociálnych práv. „Budem vždy podporovať zmeny, ktoré majú do ústavy zaviesť viac sociálnych práv,“ deklaroval. Na margo požiadavky predsedu Smeru Roberta Fica, aby jedna z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva, takzvaná stratifikácia, mala mať formu ústavného zákona, Pellegrini uviedol, že do ústavy určite patrí garancia práva každého občana na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. „Veľká reforma zdravotníctva je tak detailný a precízny dokument, skladajúci sa zo zákonov, vyhlášok a nariadení, že nie je možné tú celú ideu vtesnať do ústavy,“ podotkol premiér. Ďalšiu Ficovu požiadavku o ústavnom zákaze adopcií detí homosexuálmi okomentoval Pellegrini, že je podľa neho otázne, či sú takéto témy akútne, alebo budú skôr využité na politické súperenie.

Premiér chce, aby sa proces voľby nových sudcov Ústavného súdu už uzavrel a netraumatizoval ďalej spoločnosť. Naďalej obhajuje tajnú voľbu kandidátov.