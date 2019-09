Angličtina už nemusí byť prvá

Najväčšia novinka vo vzdelávaní v novom školskom roku čaká tohtoročných tretiakov na základných školách. Od septembra si už nemusia za prvý povinný cudzí jazyk vybrať angličtinu. Po novom si môžu zvoliť aj nemecký, taliansky, francúzsky, ruský alebo španielsky jazyk – podľa možností školy a záujmu žiakov. „Ovládanie viacerých cudzích jazykov, osobitne nemčiny a francúzštiny, ktoré sú jazykmi obchodu a kultúry, môže zabezpečiť lepšie uplatnenie na trhu práce,“ vysvetlilo dôvod zmeny ministerstvo školstva. Povinná angličtina však zostane. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk v treťom ročníku, musí si ho v siedmom ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk.

Škola má podľa školského zákona „umožniť žiakovi ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať“. Cudzí jazyk musí byť zahrnutý do rozvrhu aspoň dvakrát do týždňa. Škola musí tento predmet zabezpečiť z rámca voliteľných hodín. Rezort školstva prehodnotil súčasný stav po dohode so školami aj so zamestnávateľskými zväzmi. Zmena je však pre školy dobrovoľná, pristúpiť k nej nemusia. „Predpokladáme, že väčšina škôl zostane pri doterajšej praxi a naďalej bude vyučovať povinne anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk,“ skonštatovalo ministerstvo.

Šéfka rezortu Martina Lubyová (nom. SNS) vyhlásila, že chce, aby rodičia aj školy mali na výber. „Nechceme nútiť všetky deti učiť sa angličtinu ako prvý cudzí jazyk, ale aby si mohli vybrať aj z ostatných jazykov,“ povedala ministerka. Od zavedenia povinnej angličtiny ako prvého cudzieho jazyka sa totiž podľa ministerstva dramaticky znížil rozsah vyučovania iných cudzích jazykov. Výrazne sa tiež zhoršili výsledky maturantov, a to najmä z nemeckého jazyka. „To, že máme horšie výsledky u študentov z maturity, pripisujeme tomu, že majú na ňu neskorý nábeh,“ uviedla Lubyová.

Ministerstvo to vníma aj ako príležitosť pre učiteľov rozšíriť si kvalifikáciu a získať príplatky. „Mnohí pedagógovia, ktorí túto kvalifikáciu v minulosti stratili, pretože sa zrušilo vyučovanie cudzích jazykov, sa k nej môžu vrátiť a ďalší pedagógovia si v rámci nového vzdelávacieho systému môžu svoju jazykovú kvalifikáciu rozšíriť,“ priblížila ministerka. Za návrh ju kritizovali opozícia aj zamestnávatelia, podľa väčšiny z nich je angličtina kľúčovým jazykom biznisu, informačných technológií a vedy.

Zmenu, naopak, podporujú zástupcovia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a Asociácie rusistov Slovenska. Podľa nich slovenské školy by mali v maximálnej možnej miere rozvíjať viacjazyčnosť svojich žiakov. „Viacjazyčnosť prispieva k odbúravaniu etnocentrizmu, k zlepšeniu šancí mladých ľudí úspešne sa presadiť v živote, obhájiť svoje stanoviská doma i vo svete,“ dodali zástupcovia učiteľov nemčiny a ruštiny. Takisto viaceré firmy a korporácie majú záujem práve o nemčinu a ruštinu.

September prináša zmeny v platoch. Novonastupujúci pedagóg si nájde na výplatnej páske viac o 76 eur, ako to bolo doteraz. Zvýšenie mzdy pocítia učitelia na základných aj stredných školách, ktorých plat narastie o 9,5 percenta. Podľa prieskumov je práve nízky plat učiteľa jedným z hlavných dôvodov, prečo sa mladí ľudia nerozhodujú pre učiteľské povolanie. „Dúfam, že toto bude motivovať mladých absolventov stredných a vysokých škôl pre prácu v školstve," skonštatovala Lubyová. Zostane však zachovaný princíp, aby služobne starší učitelia zarábali viac ako mladší. Tabuľkový plat učiteľov s praxou do ôsmich rokov bude rásť o 0,25 percenta ročne. Pedagógovia s viacročnou praxou dostanú každý rok 0,5 percenta navyše.

Základné aj stredné školy budú musieť od nového školského roka prísnejšie dohliadať na prítomnosť politikov na školách. Do účinnosti vstúpila novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá zakazuje politickú činnosť v školách. Riaditeľ môže prísť o funkciu, „ak nezabráni činnosti politickej strany a hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení“. Zamestnancovi školy, ktorý umožní v škole činnosť politickej strany a jej propagáciu, hrozí pokuta do 331,50 eura.

Žiaci strávia v školských laviciach 190 dní. Zároveň na nich čaká 92 dní prázdnin. Tie najbližšie, jesenné, si užijú na konci októbra. Celonárodné Testovanie 5 z matematiky, zo slovenčiny či z maďarčiny bude koncom novembra. Testovanie na začiatku apríla absolvujú deviataci, z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, ale aj maďarský a ukrajinský jazyk a literatúra.

Stredoškoláci skúškou dospelosti prejdú medzi 17. a 20. marcom 2020, keď ich čaká externá maturita, teda písomné testy. Za zelený stôl si sadnú v termíne od 18. mája do 5. júna 2020. Dátum spresnia odbory školstva okresných úradov.